《艾爾登法環 黑夜君臨》Steam冬季特賣跌破千元！史低價入手多人魂系體驗

由 FromSoftware 開發，萬代南夢宮娛樂發行的《艾爾登法環 黑夜君臨》（ELDEN RING NIGHTREIGN）是從《艾爾登法環》衍生的魂系動作 Roguelike 新作，承襲《艾爾登法環》世界觀並重新設計核心玩法，提供全新多人協力生存體驗。本作於今年 5 月發售，在 Steam 冬季特賣中首次下殺 25% 達到歷史最低價，目前只要 NT$892 的價格即可入手，特賣將持續至 1 月 6 日。

喜歡法環玩法與多人合作的玩家別錯過這次史低價（圖源：艾爾登法環 黑夜君臨）

在《艾爾登法環 黑夜君臨》的玩法中，玩家選擇 8 位獨特「渡夜者」（Nightfarers）之一，每位擁有專屬被動技、短 CD 技藝與充能絕活，支援單人或最多三人組隊挑戰三天一輪的 roguelike 輪迴：第一天白天探索隨機生成地圖，掠奪資源、標記敵人提升團隊傷害、在教堂強化聖杯瓶使用次數、鍛造升級武器；夜晚面對空襲威脅；第三天縮圈決戰終極 BOSS。遊戲融合魂系緊張戰鬥、協力 Roguelike 元素與高風險生存，擊殺強敵獲取強力技能與裝備，體驗濃縮的死亡輪迴與地圖熟練度挑戰。

而本作在 12 月 4 日推出首發DLC「見棄空洞者」（The Forsaken Hollows），新增 2 位渡夜者角色「學者」（以奧術觀察戰場獲取優勢）與「送葬者」（強力信仰將敵人送入來世），2 位全新第三天頭目，以及特異地形「大空洞」－深藏林維爾德之下的詛咒水晶遺跡區，提供動態地圖變換、全新區域威脅與專屬劇情任務，帶來更極致的協力生存挑戰。