《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？一次上架10集火速衝上Netflix排行榜！結局艾蜜莉跟誰在一起？第五季是劇終大結局嗎？劇情重點整理！
【文／Sophie】《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」穿梭在羅馬、巴黎和威尼斯，三城的街道上，身穿時尚華服，面對各種不同的職場難題和愛情選擇，目前 《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？「艾蜜莉」的感情生活有什麼進展？和好友「敏迪」有沒有因男人友誼破裂？《艾蜜莉在巴黎》會不會有第六季？下一季可能要去希臘？「艾蜜莉」與「加百列」感情伏筆？第五季劇情重點整理！
👉《艾蜜莉在巴黎》第五季共10集，每集約半小時，已於台灣 2025年12月18日（四）下午 16:00 於Netflix 獨家上線，一次上架全部集數。
👉延伸閱讀》
Netflix《艾蜜莉在巴黎》第五季「羅馬」和「巴黎」雙城篇章！何時上線？演員陣容？前情提要、劇情亮點一次看！
《艾蜜莉在巴黎》第五季 目前評價如何？
Netflix 浪漫喜劇《艾蜜莉在巴黎》常被影迷定義為逃避現實，養眼、抓馬且無腦舒壓的浪漫（旅遊）劇，口碑評分沒有突出表現（爛番茄新鮮度64%、IMDb網站6.8星），但不妨礙它近幾年全球亮眼的收視成績，所以 Netflix 一路續訂到第五季，僅開播一天，在台灣已經進入當日 Top 10 節目榜單。
第五季 12月18日 全球開播一次上架全季，截自目前為止（19），該季爛番茄新鮮度67%，與前兩季差不多，比首季和第二季評價還高，觀眾爆米花指數還沒開分，IMDb評分數尚少，現階段單集評分從7.0至8.4星都有，第五季倒數三集（第8集「時尚宣言」、第9集「美好宣言」與第10集「我來到了，威尼斯」）評分最高，剛好是「艾蜜莉」回到巴黎從低谷走出來，選擇不再逃避感情問題，重新面對新挑戰以及最後高潮的季終結局。
《艾蜜莉在巴黎》有第六季嗎？
目前 Netflix 暫時還沒有續訂《艾蜜莉在巴黎》第六季。
那《艾蜜莉在巴黎》第五季是劇終大結局嗎？不是！第五季季終「艾蜜莉」不管是工作還是愛情，都仍是懸而未決的狀態，故事還沒有收尾，編劇已為下一季留好伏筆。
據美媒《Variety》報導，網飛執行長 泰德薩蘭多斯 在首映會上，對《艾蜜莉在巴黎》全球人氣讚不絕口，透露自己的妻子也是忠實劇粉，加上編劇似乎完全沒有為故事收尾的意圖，第六季續訂機會感覺偏樂觀的，但《艾蜜莉在巴黎》會不會第六季，要等 Netflix 正式點頭宣布才算。
《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」感情線？結局跟誰在一起了？
「艾蜜莉」和「馬切羅」從熱戀期，到感情生變分手
第五季開局「艾蜜莉」在羅馬適應新生活，和義大利帥哥「馬切羅」更深入的穩定交往中，過程有男方前任現身等小抓馬，不過真正讓感情出現撞擊的是「馬切羅」從未放棄讓JVMA集團收購自己的家族事業。
「艾蜜莉」留在義大利，就是為了阻止收購案而努力，當她發現男友表面支持，背地裡仍繼續推進收購案，感到背叛氣憤，加上自己策劃的行銷活動，因太成功造成反效果，氣餒的她選擇不告而別的分手方式，離開義大利回到巴黎。
「艾蜜莉」巴黎的感情空窗期：「加百列」和「傑克」？
回到巴黎的「艾蜜莉」，恢復和前男友「加百列」的交流，但兩人沒有復合，拿到了米其林一星榮譽的「加百列」因為菜單問題與投資人產生分歧，選擇辭職到富商的私人遊艇當主廚，他帶著「艾蜜莉」的祝福離開巴黎，跟隨遊艇到世界各地拓展視野與廚藝。
「艾蜜莉」在心情失落期間，邂逅了一名在法國工作的美國人「傑克」，在大使館任職的他，幫助「艾蜜莉」重溫了家鄉情懷，兩人以朋友的身份度過了愉快的時光，暫時沒有進一步發展。
「艾蜜莉」和「馬切羅」巴黎復合，威尼斯含淚分手
「馬切羅」離開家族事業，來到巴黎與「尼古拉」聯手，企圖打造自己的服裝品牌，再次和「艾蜜莉」重逢，兩人終於有機會把架吵開，重新復合。
再次陷入熱戀的「艾蜜莉」積極幫助男友實現自創品牌的夢想，經過一系列波折，最終「馬切羅」成功舉辦威尼斯時裝秀，獲得母親肯定。
戀情進入「我愛你」更成熟階段的兩人，最終要面對現實的終極問題，「馬切羅」要回到義大利接管家族事業，而「艾蜜莉」並不想離開巴黎，第五季季終集，兩人在威尼斯街頭含淚分手告別，這一次兩人是真的說開的分手，艾蜜莉 & 馬切羅 CP 正式下線，「艾蜜莉」又恢復單身了。
《艾蜜莉在巴黎》第五季「敏迪」感情線「艾菲」or「尼古拉」
第五季在巴黎的「敏迪」有更多機會和英國帥哥「艾菲」單獨相處，每次交談都讓曖昧升溫，兩人在羅馬熱舞後激吻彼此，感情陷入想克制又克制不了的境界，「敏迪」顧慮好友「艾蜜莉」的感受，始終沒有公開戀情，最終讓這段戀情在向「艾蜜莉」坦白前就無疾而終，「艾菲」與「敏迪」退回朋友關係。
「艾蜜莉」最終還是得知了「敏迪」與「艾菲」交往真相，生氣自己交心的好閨密居然全程瞞著她，道歉無果的「敏迪」搬出「艾蜜莉」的公寓，友誼出現裂痕，經過時間的消化沉澱，「艾蜜莉」仍然很重視他們的友誼，主動與「敏迪」說開，閨密言歸於好。
第五季後半段「敏迪」前男友「尼古拉」脫離集團，重新挽回「敏迪」，兩人舊情復燃，季終集關係更進一步「尼古拉」在威尼斯拿著鑽戒向「敏迪」求婚成功。
另一方面「艾菲」打電話向「敏迪」坦承，想跟她更進一步，讓「敏迪」的內心搖擺不定。
《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」與「加百列」伏筆？
第五季開頭「加百列」曾追到義大利想挽回「艾蜜莉」，但看到她與「馬切羅」在一起的幸福模樣，便決定放手獨自返回巴黎。
當「艾蜜莉」與「馬切羅」分手回到巴黎，她和「加百列」沒有再續前緣，兩人關係雖有好轉，但此時的「加百列」得到了夢寐以求的工作，擔任私人遊艇的主廚環遊世界，他下定決心離開巴黎，追尋自己的夢想。
在《艾蜜莉在巴黎》第五季第9集「美好年代」，「艾蜜莉」與「馬切羅」復合後，「加百列」曾短暫回到巴黎，與「艾蜜莉」相約在藍色列車餐廳見面，他們分享彼此近況和回顧過往的交心談話，「加百列」也傾聽「艾蜜莉」的煩惱，給她正能量的暖心開導，兩人在里昂火車站告別的一幕，眼神火花的流動，搭配敏迪（艾希莉朴 飾演）演唱的「Come What May」，氛圍張力拉滿，讓人印象深刻。
第五季第10集最後一幕，「加百列」依約手寫明信片給「艾蜜莉」，他選了一張印有文字「從希臘來的愛意」的風景照，上面寫著：「沒有你，我彷彿置身在大海中，來希臘找我。」
戲外編劇如何看待「艾蜜莉」與「加百列」未來的感情發展？主創人 達倫史塔 向美媒《Deadline》透露：「這一季『艾蜜莉』與『加百列』以很好的方式重新建立連結，我認為這絕對暗示他們會一直在彼此的生活中。」他甚至私心希望「艾蜜莉」能接受「加百列」的邀請去希臘。
代表《艾蜜莉在巴黎》如果有第六季，很有機會上演「艾蜜莉在希臘」度假的篇章。劇組難不成想把歐洲所有浪漫景點都拍完，才想交代「艾蜜莉」最終情歸何處！？讓我們拭目以待「艾蜜莉」未來有沒有更多歐洲假期、華服和浪漫戀情。
《艾蜜莉在巴黎》第五季共10集，已於 Netflix 一次上架。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
五月天阿信變長腿美男！合體F3風格大改變 粉色西裝造型意外成亮點
五月天主唱阿信攜手F3成員言承旭、周渝民、吳建豪合體，組成限定企劃「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨（19日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大開唱。久違同台的夢幻組合立刻引爆全場尖叫，其中阿信罕見換上粉紅色西裝造型，筆直修長的比例意外成為舞台亮點，被歌迷狂讚「根本偶像派」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 40
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 307
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 1 天前 ・ 27
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 10
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播
主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 3
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
連戰二媳婦突喊「別把嫁豪門當人生目標」！ 直言：為錢結婚多半過不好
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她昨（18日）發新影片，奉勸大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」，更指出，為了錢而結婚的人，多半過得不好，且缺乏內涵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 94
蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪
蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22