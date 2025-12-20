《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？一次上架10集火速衝上Netflix排行榜！結局艾蜜莉跟誰在一起？第五季是劇終大結局嗎？劇情重點整理！

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

【文／Sophie】《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」穿梭在羅馬、巴黎和威尼斯，三城的街道上，身穿時尚華服，面對各種不同的職場難題和愛情選擇，目前 《艾蜜莉在巴黎》第五季評價如何？「艾蜜莉」的感情生活有什麼進展？和好友「敏迪」有沒有因男人友誼破裂？《艾蜜莉在巴黎》會不會有第六季？下一季可能要去希臘？「艾蜜莉」與「加百列」感情伏筆？第五季劇情重點整理！

👉《艾蜜莉在巴黎》第五季共10集，每集約半小時，已於台灣 2025年12月18日（四）下午 16:00 於Netflix 獨家上線，一次上架全部集數。

《艾蜜莉在巴黎》第五季 目前評價如何？

Netflix 浪漫喜劇《艾蜜莉在巴黎》常被影迷定義為逃避現實，養眼、抓馬且無腦舒壓的浪漫（旅遊）劇，口碑評分沒有突出表現（爛番茄新鮮度64%、IMDb網站6.8星），但不妨礙它近幾年全球亮眼的收視成績，所以 Netflix 一路續訂到第五季，僅開播一天，在台灣已經進入當日 Top 10 節目榜單。

第五季 12月18日 全球開播一次上架全季，截自目前為止（19），該季爛番茄新鮮度67%，與前兩季差不多，比首季和第二季評價還高，觀眾爆米花指數還沒開分，IMDb評分數尚少，現階段單集評分從7.0至8.4星都有，第五季倒數三集（第8集「時尚宣言」、第9集「美好宣言」與第10集「我來到了，威尼斯」）評分最高，剛好是「艾蜜莉」回到巴黎從低谷走出來，選擇不再逃避感情問題，重新面對新挑戰以及最後高潮的季終結局。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

《艾蜜莉在巴黎》有第六季嗎？

目前 Netflix 暫時還沒有續訂《艾蜜莉在巴黎》第六季。

那《艾蜜莉在巴黎》第五季是劇終大結局嗎？不是！第五季季終「艾蜜莉」不管是工作還是愛情，都仍是懸而未決的狀態，故事還沒有收尾，編劇已為下一季留好伏筆。

據美媒《Variety》報導，網飛執行長 泰德薩蘭多斯 在首映會上，對《艾蜜莉在巴黎》全球人氣讚不絕口，透露自己的妻子也是忠實劇粉，加上編劇似乎完全沒有為故事收尾的意圖，第六季續訂機會感覺偏樂觀的，但《艾蜜莉在巴黎》會不會第六季，要等 Netflix 正式點頭宣布才算。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」感情線？結局跟誰在一起了？

「艾蜜莉」和「馬切羅」從熱戀期，到感情生變分手

第五季開局「艾蜜莉」在羅馬適應新生活，和義大利帥哥「馬切羅」更深入的穩定交往中，過程有男方前任現身等小抓馬，不過真正讓感情出現撞擊的是「馬切羅」從未放棄讓JVMA集團收購自己的家族事業。

「艾蜜莉」留在義大利，就是為了阻止收購案而努力，當她發現男友表面支持，背地裡仍繼續推進收購案，感到背叛氣憤，加上自己策劃的行銷活動，因太成功造成反效果，氣餒的她選擇不告而別的分手方式，離開義大利回到巴黎。

「艾蜜莉」巴黎的感情空窗期：「加百列」和「傑克」？

回到巴黎的「艾蜜莉」，恢復和前男友「加百列」的交流，但兩人沒有復合，拿到了米其林一星榮譽的「加百列」因為菜單問題與投資人產生分歧，選擇辭職到富商的私人遊艇當主廚，他帶著「艾蜜莉」的祝福離開巴黎，跟隨遊艇到世界各地拓展視野與廚藝。

「艾蜜莉」在心情失落期間，邂逅了一名在法國工作的美國人「傑克」，在大使館任職的他，幫助「艾蜜莉」重溫了家鄉情懷，兩人以朋友的身份度過了愉快的時光，暫時沒有進一步發展。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

「艾蜜莉」和「馬切羅」巴黎復合，威尼斯含淚分手

「馬切羅」離開家族事業，來到巴黎與「尼古拉」聯手，企圖打造自己的服裝品牌，再次和「艾蜜莉」重逢，兩人終於有機會把架吵開，重新復合。

再次陷入熱戀的「艾蜜莉」積極幫助男友實現自創品牌的夢想，經過一系列波折，最終「馬切羅」成功舉辦威尼斯時裝秀，獲得母親肯定。

戀情進入「我愛你」更成熟階段的兩人，最終要面對現實的終極問題，「馬切羅」要回到義大利接管家族事業，而「艾蜜莉」並不想離開巴黎，第五季季終集，兩人在威尼斯街頭含淚分手告別，這一次兩人是真的說開的分手，艾蜜莉 & 馬切羅 CP 正式下線，「艾蜜莉」又恢復單身了。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

《艾蜜莉在巴黎》第五季「敏迪」感情線「艾菲」or「尼古拉」

第五季在巴黎的「敏迪」有更多機會和英國帥哥「艾菲」單獨相處，每次交談都讓曖昧升溫，兩人在羅馬熱舞後激吻彼此，感情陷入想克制又克制不了的境界，「敏迪」顧慮好友「艾蜜莉」的感受，始終沒有公開戀情，最終讓這段戀情在向「艾蜜莉」坦白前就無疾而終，「艾菲」與「敏迪」退回朋友關係。

「艾蜜莉」最終還是得知了「敏迪」與「艾菲」交往真相，生氣自己交心的好閨密居然全程瞞著她，道歉無果的「敏迪」搬出「艾蜜莉」的公寓，友誼出現裂痕，經過時間的消化沉澱，「艾蜜莉」仍然很重視他們的友誼，主動與「敏迪」說開，閨密言歸於好。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

第五季後半段「敏迪」前男友「尼古拉」脫離集團，重新挽回「敏迪」，兩人舊情復燃，季終集關係更進一步「尼古拉」在威尼斯拿著鑽戒向「敏迪」求婚成功。

另一方面「艾菲」打電話向「敏迪」坦承，想跟她更進一步，讓「敏迪」的內心搖擺不定。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」與「加百列」伏筆？

第五季開頭「加百列」曾追到義大利想挽回「艾蜜莉」，但看到她與「馬切羅」在一起的幸福模樣，便決定放手獨自返回巴黎。

當「艾蜜莉」與「馬切羅」分手回到巴黎，她和「加百列」沒有再續前緣，兩人關係雖有好轉，但此時的「加百列」得到了夢寐以求的工作，擔任私人遊艇的主廚環遊世界，他下定決心離開巴黎，追尋自己的夢想。

在《艾蜜莉在巴黎》第五季第9集「美好年代」，「艾蜜莉」與「馬切羅」復合後，「加百列」曾短暫回到巴黎，與「艾蜜莉」相約在藍色列車餐廳見面，他們分享彼此近況和回顧過往的交心談話，「加百列」也傾聽「艾蜜莉」的煩惱，給她正能量的暖心開導，兩人在里昂火車站告別的一幕，眼神火花的流動，搭配敏迪（艾希莉朴 飾演）演唱的「Come What May」，氛圍張力拉滿，讓人印象深刻。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

第五季第10集最後一幕，「加百列」依約手寫明信片給「艾蜜莉」，他選了一張印有文字「從希臘來的愛意」的風景照，上面寫著：「沒有你，我彷彿置身在大海中，來希臘找我。」

戲外編劇如何看待「艾蜜莉」與「加百列」未來的感情發展？主創人 達倫史塔 向美媒《Deadline》透露：「這一季『艾蜜莉』與『加百列』以很好的方式重新建立連結，我認為這絕對暗示他們會一直在彼此的生活中。」他甚至私心希望「艾蜜莉」能接受「加百列」的邀請去希臘。

代表《艾蜜莉在巴黎》如果有第六季，很有機會上演「艾蜜莉在希臘」度假的篇章。劇組難不成想把歐洲所有浪漫景點都拍完，才想交代「艾蜜莉」最終情歸何處！？讓我們拭目以待「艾蜜莉」未來有沒有更多歐洲假期、華服和浪漫戀情。

《艾蜜莉在巴黎》第五季共10集，已於 Netflix 一次上架。

