《艾蜜莉在巴黎5》正式預告揭複雜情網！ 性感好友辣勾帥氣前男友

Netflix人氣浪漫喜劇《艾蜜莉在巴黎》第五季即將上映。在本季中，女主角艾蜜莉將告別花都巴黎，轉戰浪漫之都義大利羅馬，然而最新釋出的正式預告片顯示，艾蜜莉的羅馬新生活似乎不如預期順利。

預告片中，艾蜜莉成為羅馬辦公室的負責人，但她很快就發現，她那套在法國略顯成功的美國行銷理念，在義大利似乎難以奏效。

在努力適應新城市、新生活和新職場文化的同時，她與義大利帥哥男友「馬切羅」的戀情雖然甜蜜進行中，但職場上的挫折與情場上的考驗似乎也接踵而來。

《艾蜜莉在巴黎》第五季中，艾蜜莉與帥廚加百列之間似乎仍有情愫。（圖／Netflix）

除了要角「卡蜜兒」之外，其他人氣角色如好友敏迪、前男友艾菲、主廚加百列以及上司希維爾都將重返最新第五季，繼續與艾蜜莉糾纏。

預告片中最引人注目的焦點之一，是敏迪與艾菲的互動。預告中可見敏迪與艾菲曖昧地相視而笑，甚至出現勾脖子快要親吻的畫面，暗示著兩位斷開前一段戀情的角色，有可能在本季中萌生新的愛苗，讓原本複雜的愛情關係網再度升級。

《艾蜜莉在巴黎》第五季中，艾蜜莉的好友敏迪與前男友艾菲互動成謎。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導