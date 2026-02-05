《英雄不再》須田剛一爆網易關閉AI部門，官方闢謠稱「並無此事」

《英雄不再》知名遊戲製作人須田剛一（Suda51），最近接受外媒 Eurogamer 採訪時，除了提到新作《ROMEO IS A DEAD MAN》外，更突然爆料母公司網易的生成式 AI 部門決定解散，並要求下工作室全面禁止在遊戲開發中使用 AI 技術。然而對此，網易卻在事後否認了這消息。

須田剛一的新作並沒有使用 AI。（圖源：ROMEO IS A DEAD MAN）

針對須田剛一的說法，外媒 PCGamesN 向網易官方求證後得到了否認的回應。網易發言人明確表示：「所述情況並沒有發生，我們也沒有發布任何相關政策。」這直接駁斥了關於關閉 AI 部門以及禁止員工使用 AI 工具的爆料。

而網易旗下的部分工作室其實近幾年以來，早就在遊戲中應用了 AI 技術，像是免費遊戲《逆水寒》和《燕雲十六聲》可以讓玩家和 AI NPC 進行對話，來提高好感度或是完成一些特定任務。