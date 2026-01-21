《英雄聯盟》「胖胖戴眼鏡」的輔助BeryL宣布轉型B站主播！介紹影片掀熱議：「太瘦了吧！」

去年 11 月，《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的 DK 戰隊宣布輔助 BeryL 離隊之後，這位《英雄聯盟》史上首位非 Faker 隊友，卻拿下兩座《英雄聯盟》世界冠軍，，奠定了他在《英雄聯盟》賽場上地位的選手遲遲沒有曝光他的下一步，直到上週 2026《英雄聯盟》韓國 LCK 賽季開打前也都沒有隊伍宣布簽下 BeryL。而就在昨（20）天這位雙冠輔助的下一步動向終於曝光了，他在中國影音網站 Bilibili 上開設官方頻道，在自我介紹影片中用中文向觀眾們打招呼，也宣布接下來轉型成實況主 與 UP 主，並也也會在 Bilibili 上進行直播。

BeryL 也上傳了自己頻道的第一部影片，回憶自己的職業生涯表示，的確與隊友們一起經過了許多美好的瞬間，而雖然也留下了許多遺憾，但同時也收穫了許多與隊友們一起的共同回憶。而在去年年底離開 DK 戰隊之後，BeryL 宣布 2026 年起他想轉型成一位實況主與 UP 主，而之所以選擇 Bilibili 的原因是因為，本身就很喜歡《原神》等二次元元素的 BeryL 聽說 Bilibili 有許多同好，因此才選擇加入。

而在影片中，已經離開《英雄聯盟》賽場的 BeryL 明顯看出來瘦了許多，不再是大家印象中那位「戴眼鏡、胖胖的輔助」了，也引起網友熱議：「超瘦啦」、「這誰？打針了嗎？」、「你誰 胖胖戴眼鏡的去哪了」，而許多中國粉絲也都在 BeryL 的影片底下留言表示歡迎，也有玩家笑稱，自己以前就是看 BeryL 的攻略才入坑《原神》的：「當時也好奇《原神》有那麼好玩嗎，結果...」、「真《原神》一哥！」