《英雄聯盟》「PCS內戰」GZ讓一追二擊敗DCG！中路JimieN終於贏了終止21連敗

2026《英雄聯盟》LCP 聯賽今（18）天的上半場比賽由 GZ 戰隊出戰從升降賽回歸一級聯賽賽場的 DCG 戰隊，也讓兩隊自 2024 年 PCS 賽季後「再續前緣」，再度於一級聯賽舞台正面交鋒。而有趣的是，時過境遷兩年過去，如今來自澳洲的 GZ 戰隊也早便成了「全台班」，而在開幕日中輸給 TSW 後，中路 JimieN 在今天比賽前已經苦吞跨季 21 連敗。不過，就在剛剛 GZ 戰隊在打野 Husha 與下路 Shunn 跳出來發揮的帶領下，終於讓一追二成更擊敗 DCG，也讓 JimieN 終於終止他的大分 21 連敗，拿下勝利。

(Credit:LCP)

在今（18）天的第一局比賽中 DCG 中路 HongSuo 一上來就給 JimieN 許多壓力，打出對線優勢，並且下路的 Feng 與 ShiauC 也接連發力單殺 GZ 的下路組合擴大優勢，讓 DCG 沒花多少心力就贏下了第一局比賽。不過，第二局比賽 Husha 的蒙多醫生站了出來，整局比賽打出 1014 的超恐怖分均輸出，加上覺醒的 JimieN 與 Shunn，讓 GZ 扳平戰局。

最後關鍵的決勝局，GZ 下路 Shunn 維持自己的火燙手感，在屢次與 DCG 下路 Feng 對拚的「拚槍對決」都能順利拿下勝利，也幫助隊伍在前期劣勢的情況下穩住局面，順利翻盤。最後，GZ 戰隊就讓一追二成功擊敗 DCG，拿下自己的 LCP 首勝，而對於中路 JimieN 來說，這場勝利更至關重要，讓他自從去年賽季效力 CHF 戰隊的「全年零勝」之後，睽違 2 年之久終於再度於一級聯賽的賽場上拿下大分勝利，結束夢魘般的 21 連敗。