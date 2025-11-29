《英雄聯盟》三冠王Oner：比起史上最強，更想成為「最適合T1的打野」

《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區戰隊 T1 在今年成功達成了三連霸的壯舉，取得隊史第六次世界大賽冠軍。肩負許多榮譽的 T1 打野選手 Oner 成為了繼 Bengi 後第二位三冠王打野，不少粉絲也開始討論 Oner 是否已經成為了《英雄聯盟》目前為止的最強打野選手。對於這個問題 Oner 在最新接受韓國媒體的採訪裡給出了自己的答案：比起史上最強打野他更想成為最適合 T1 的打野。

Oner 上電視（來源：MBN）

28 日 T1 打野選手 Oner 登上了韓國 MBN 每日廣播電視台的體育專訪節目。在將近 10 分鐘的訪問裡 Oner 先談論了達成三連冠的心情還有世界大賽不斷面臨生死戰的心理調適過程，之後主持人提到許多粉絲稱呼 Oner 為「史上最強打野」，對於這個榮譽 Oner 表示：「很多人叫我『世界最強打野』，我很感謝他們。但比起這些，我已經加入 T1 很多年、也很享受在 T1 比賽的日子，而且我的夢想是成為『終生效力一支隊伍的選手』，所以我更想要『最適合 T1 的打野選手』的頭銜。至於『史上最強』或『世界最強』的頭銜，我其實沒有那麼在意。」

另外 Oner 對於自己與蒙多醫生的連結他個人希望不會被大家當成傻瓜，然後出裝選擇是自己因為第一次玩所以參考了教練團的建議；Oner 也提到自己除了運動以外也開始接觸時尚領域，雖然還是很少買衣服但已經在慢慢入門了，並嘗試增加出門逛街的次數。

以職業運動而言選手在履行完畢合約後行使 FA 接受報價進行轉隊是常態。Oner 直接表態希望能夠「一人一城」奉獻所有自己的巔峰時期，在採訪發布後許多 T1 粉絲是既高興又擔心，畢竟 T1 已經連續兩年有選手轉會加上今年不少粉絲已經對戰隊管理層充滿怒氣；也有人開玩笑表示「HLE 已經準備好籌備 Oner 的預告片了。」總之不論未來如何，這位總能在隊伍需要時七進七出的打野選手已經準備好明年與 T1 繼續前進。