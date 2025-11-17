Yahoo奇摩遊戲編輯部

《英雄聯盟》世界冠軍FPX不玩了！宣布解散退出LPL賽區

Anjohn
Anjohn
Yahoo奇摩遊戲編輯

《英雄聯盟》日前就已經有傳出 LPL 多支戰隊不玩了的消息，今（17）日官方與其中一家戰隊正式公告，2019 年世界冠軍 FPX（FunPlus Phoenix）將於 2026 年 1 月 1 日起不再參與 LPL 及相關賽事，至於旗下選手則會共同妥善安置。按照之前的傳聞，除了 FPX 之外，歷史悠久的 RNG 也準備要退出賽事。

FPX 曾在 2019 決賽擊敗 G2 拿下世界冠軍（圖源：LoL Esports）
FPX 曾在 2019 決賽擊敗 G2 拿下世界冠軍（圖源：LoL Esports）
LPL 官方公告表示

去年底，聯盟開啟了俱樂部席次的回購。本著持續優化賽事節奏的初衷、和自願申請的原 則，近期聯盟與FPX（FunPlus Phoenix）電競俱樂部友好協商並達成一致：FPX電競俱樂 部將於2026年1月1日起不再參與LPL及相關賽事。雙方將共同妥善安置選手，並完成後續 回購事宜。

回望2017年，一隻「小鳳凰」初入LPL，僅兩年便石破天驚，為LPL賽區斬獲2019英雄聯盟 全球總決賽冠軍！ 「鳳出東方，凰鳴四海」的口號，自此響徹賽場。八載同行，FPX從一 家電競俱樂部，逐漸成長為錒刻在無數召喚師心中的獨特文化符號。那些由小鳳凰的熱血 與激情鑄就的瞬間，已成為LPL史冊中不可磨滅的璀璨印記，也在無數召喚師們的記憶中，留下了濃墨重彩的一筆。

感謝FPX與聯盟一路風雨同舟、攜手同行。於道各努力，千里自同風！衷心祝福FPX電競俱 樂部在新的旅程中，翼展千里，續寫華章！

FPX 戰隊則是長文回顧戰隊一路走來的旅程，從 2017 成立、2019 拿下世界賽，後續的起伏與求變等，最終仍與大家告別：

風有至，焰有息；山河無聲，命運卻自有迴轉之刻。直到提筆的此刻，我們依舊徘徊，難以抉擇該以何種方式將一個這樣跌宕而波瀾的故事畫下休止符，或許，還是先回到一切的起點。

2017 年 12 月 21 日，FPX 電競俱樂部正式成立，摩拳擦掌，意氣風發。我們因對英雄聯盟和電競最純熾和樸素的熱愛聚在一起，懷著「如月之恆，如日之升」的期許，開始了在LPL舞台上的旅程。

2018年，雖然新羽初棲，磕磕絆絆，但我們始終積極地、踴躍地、興奮地一步步前行，探賾索隱，不懼挑戰。謹記「積羽沉舟，群力可舉」的信念，深知唯有日積月累，方能迎來破曉。歲暮之時，更多有誌之士的加入，為翌年的破繭成蝶埋下了伏筆。

2019 年的盛夏，心火燃成了焰，我們捧起了屬於自己的第一座聯賽冠軍獎盃。世界賽舞台上，一隻鳳凰沉璧出淵而來，東曦既駕，赤羽如染，在巴黎的秋夜裡穿雲破霧，用勇氣與默契點亮漫天戰意，以一場場酣暢淋漓的勝利顛覆外界的想像與那份穹頂的擺動。

那一天，我們在璀璨金雨裡留下屬於 FPX 的不可複製；那一年，淚水與勝利交疊成燦星，成為此生難忘的吉光片羽。

此後經年，我們見證春夏更迭，也經歷起落沉浮。 2020 年的再度登頂，2021 年的驟不及防，2022 年的陣容迭代與新章嘗試，2023—2025 年的重塑求變……有跌倒、有昂首，有告別、有重聚。我們見過風浪，也見過彼此。

胸口的星星，既是過往榮耀的刻度，也是提醒我們保持初心的燈塔，督促我們“見善則遷，有過則改”，不斷攀登、翼往無前——哪怕蒼穹低垂，哪怕前路崎嶇。這一路的漫長征途，是時間的雕刻，也是逐夢的印記，我們在賽場的霞光與夜幕之間穿梭，奔赴過一場又一場果敢的征途，留下了深深淺淺的腳印，和許多轟轟烈烈的瞬間，每一秒都刻著壯志與無悔。

相與共事，終身不忘。感謝多年來陪伴FPX英雄聯盟分部的每一位選手、賽訓組、合作夥伴、工作人員，感謝LPL聯盟，更感謝無數在台前幕後為我們吶喊的人，因為有你們，“FPX”三個字母從來不是冰冷的代號，而是曾真切灼灼燃燒過的青春，也是共同經歷和銘刻在時光長河裡的華章。人生有千萬條路，能與諸位相逢一程，已是鴻運。

若今日真的要說一句“告別”，那它也應當是另一段旅程的開端，而非故事的句點。

鳳出東方，凰鳴四海，八風炯炯，炘火長恆。鳳凰的故事不會止步於即將到來的八週年，我們仍將以抖擻面貌迎接第九年的啟程。未來，FPX依舊會在電競的舞台上盡心竭力、奮楫前行，繼續以辛勤與鬥志努力在徵戰之路上點燃火種。雖然英雄聯盟的賽場不再是我們的驅馳之地，而初心與熱愛，永遠不會改變。

暫別往昔，萬幸相遇，願我們繼續成為更好的自己。

