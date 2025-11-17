《英雄聯盟》世界冠軍FPX不玩了！宣布解散退出LPL賽區

《英雄聯盟》日前就已經有傳出 LPL 多支戰隊不玩了的消息，今（17）日官方與其中一家戰隊正式公告，2019 年世界冠軍 FPX（FunPlus Phoenix）將於 2026 年 1 月 1 日起不再參與 LPL 及相關賽事，至於旗下選手則會共同妥善安置。按照之前的傳聞，除了 FPX 之外，歷史悠久的 RNG 也準備要退出賽事。

FPX 曾在 2019 決賽擊敗 G2 拿下世界冠軍（圖源：LoL Esports）

LPL 官方公告表示：

去年底，聯盟開啟了俱樂部席次的回購。本著持續優化賽事節奏的初衷、和自願申請的原 則，近期聯盟與FPX（FunPlus Phoenix）電競俱樂部友好協商並達成一致：FPX電競俱樂 部將於2026年1月1日起不再參與LPL及相關賽事。雙方將共同妥善安置選手，並完成後續 回購事宜。

回望2017年，一隻「小鳳凰」初入LPL，僅兩年便石破天驚，為LPL賽區斬獲2019英雄聯盟 全球總決賽冠軍！ 「鳳出東方，凰鳴四海」的口號，自此響徹賽場。八載同行，FPX從一 家電競俱樂部，逐漸成長為錒刻在無數召喚師心中的獨特文化符號。那些由小鳳凰的熱血 與激情鑄就的瞬間，已成為LPL史冊中不可磨滅的璀璨印記，也在無數召喚師們的記憶中，留下了濃墨重彩的一筆。

感謝FPX與聯盟一路風雨同舟、攜手同行。於道各努力，千里自同風！衷心祝福FPX電競俱 樂部在新的旅程中，翼展千里，續寫華章！

FPX 戰隊則是長文回顧戰隊一路走來的旅程，從 2017 成立、2019 拿下世界賽，後續的起伏與求變等，最終仍與大家告別：

風有至，焰有息；山河無聲，命運卻自有迴轉之刻。直到提筆的此刻，我們依舊徘徊，難以抉擇該以何種方式將一個這樣跌宕而波瀾的故事畫下休止符，或許，還是先回到一切的起點。

2017 年 12 月 21 日，FPX 電競俱樂部正式成立，摩拳擦掌，意氣風發。我們因對英雄聯盟和電競最純熾和樸素的熱愛聚在一起，懷著「如月之恆，如日之升」的期許，開始了在LPL舞台上的旅程。

2018年，雖然新羽初棲，磕磕絆絆，但我們始終積極地、踴躍地、興奮地一步步前行，探賾索隱，不懼挑戰。謹記「積羽沉舟，群力可舉」的信念，深知唯有日積月累，方能迎來破曉。歲暮之時，更多有誌之士的加入，為翌年的破繭成蝶埋下了伏筆。

2019 年的盛夏，心火燃成了焰，我們捧起了屬於自己的第一座聯賽冠軍獎盃。世界賽舞台上，一隻鳳凰沉璧出淵而來，東曦既駕，赤羽如染，在巴黎的秋夜裡穿雲破霧，用勇氣與默契點亮漫天戰意，以一場場酣暢淋漓的勝利顛覆外界的想像與那份穹頂的擺動。

那一天，我們在璀璨金雨裡留下屬於 FPX 的不可複製；那一年，淚水與勝利交疊成燦星，成為此生難忘的吉光片羽。

此後經年，我們見證春夏更迭，也經歷起落沉浮。 2020 年的再度登頂，2021 年的驟不及防，2022 年的陣容迭代與新章嘗試，2023—2025 年的重塑求變……有跌倒、有昂首，有告別、有重聚。我們見過風浪，也見過彼此。

胸口的星星，既是過往榮耀的刻度，也是提醒我們保持初心的燈塔，督促我們“見善則遷，有過則改”，不斷攀登、翼往無前——哪怕蒼穹低垂，哪怕前路崎嶇。這一路的漫長征途，是時間的雕刻，也是逐夢的印記，我們在賽場的霞光與夜幕之間穿梭，奔赴過一場又一場果敢的征途，留下了深深淺淺的腳印，和許多轟轟烈烈的瞬間，每一秒都刻著壯志與無悔。

相與共事，終身不忘。感謝多年來陪伴FPX英雄聯盟分部的每一位選手、賽訓組、合作夥伴、工作人員，感謝LPL聯盟，更感謝無數在台前幕後為我們吶喊的人，因為有你們，“FPX”三個字母從來不是冰冷的代號，而是曾真切灼灼燃燒過的青春，也是共同經歷和銘刻在時光長河裡的華章。人生有千萬條路，能與諸位相逢一程，已是鴻運。

若今日真的要說一句“告別”，那它也應當是另一段旅程的開端，而非故事的句點。

鳳出東方，凰鳴四海，八風炯炯，炘火長恆。鳳凰的故事不會止步於即將到來的八週年，我們仍將以抖擻面貌迎接第九年的啟程。未來，FPX依舊會在電競的舞台上盡心竭力、奮楫前行，繼續以辛勤與鬥志努力在徵戰之路上點燃火種。雖然英雄聯盟的賽場不再是我們的驅馳之地，而初心與熱愛，永遠不會改變。