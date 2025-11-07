《英雄聯盟》世界賽冠暈賽前記者會Doran曝八強選蒙多醫生想法，Faker談對AL印象最深刻！

2025《英雄聯盟》世界大賽的最後一場 BO5，T1 與 KT 的總冠軍賽將於週日（9 號）打響，雙方將只有一支隊伍能夠成為今年世界大賽冠軍獎盃的得主。賽前 T1 與 KT 兩支隊伍也出席賽前記者會並接受媒體提問，T1 上路 Doran 也與媒體分享當時八強賽上 Oner 拿出蒙多醫生時自己在想什麼，以及 Faker 也表示，AL 戰隊真的讓他留下了深刻的印象，並且也正面肯定目前越來越多的女性《英雄聯盟》賽事，希望女性玩家也能在遊戲界取得成就與成功。

(Credit:LOLEsports)

廣告 廣告

Q：請問 Doran，你們之前放出了八強賽對陣 AL 時的 Mic Check，其他選手在勸 Oner 玩蒙多醫生時你一句話都沒說，當時你是怎麼想的？以及請問 Oner，在決賽裡是否也會選出像是蒙多醫生這種自己沒什麼玩過的英雄呢？

T1 Doran：當時 Oner 選手還在學蒙多醫生的技能，我也很相信他，在等他真的選下去。我覺得他第一次把蒙多醫生拿出來玩，負擔肯定很重吧，但我覺得他真的玩得非常好。

T1 Oner：當時那個當下蒙多醫生是不得不選的選擇，如果在決賽上再度出現這種情況的話，只能說不留遺憾，再去試一次吧。

Q：請問 Faker，有人對你們的總冠軍賽賽果做了預測，塔羅師的賽前預測是 KT 會奪冠。不過，過去奇數年的奪冠中路 ID 都是五個字的，所以這就指向你今年會奪冠。對於這麼不同的結果你有什麼看法？如何看待這種賽前預測呢？

T1 Faker：對於這些外面的評價與預測，我們其實不太在意，因為我們也不知道最後的結果嘛。但我們的目標一直都是那座冠軍獎盃，也會用盡全力，全力以赴的。

廣告 廣告

Q：請問 Faker，你有沒有去成都吃火鍋，然後去看大熊貓呀？

T1 Faker：我們來成都後就一心專注於練習上，所以還沒有時間去看熊貓。火鍋倒是有吃了一些，去年我就覺得成都的火鍋很好吃了，今年我也覺得很好吃。

Q：請問 Faker，在今年整年的賽季中，你有沒有對任何一支 LPL 賽區的隊伍感到印象最深刻？以及你有沒有不會的英雄？

T1 Faker：我覺得在今年世界賽的期間，AL 表現真的非常強，所以我對 AL 感到印象深刻。

Q：請問 Faker，那你特別對哪位選手或者 Tabe 教練感到印象深刻呢？

T1 Faker：與其說是特定哪位選手，不如說是 AL 這支隊伍整體都讓我感到印象深刻，因為不論是他們的操作還是戰術體系都讓我留下了深刻的印象。

Q：請問 Faker，現在在世界上也開始出現許多以女性為主體的《英雄聯盟》賽事，對此你有什麼看法，會給女性玩家們什麼建議呢？

T1 Faker：我認為遊戲最大的特色就是不論男女都沒有任何差別，能夠享受其中。所以我也希望女性玩家人數能夠大幅成長，在整個遊戲界取得很多成就，也能玩得開心！

Q：請問 Gumayusi，Oner 說要當職業選手就必須犧牲健康與靈魂你同意嗎？不同意的話能不能分享你是犧牲了什麼，才來到了這裡呢？

T1 Gumayusi：做為職業選手的確需要付出健康，或者維持身體狀態。但我認為這可以透過鍛鍊身體、照顧自己的健康狀況來克服。我的確也有碰到一些身體上的問題，但我賺到的錢比我付給醫生的還要多，所以我不認為這是一種犧牲。

Q：請問 Keria，Peter 剛剛說你是完美的輔助選手，但他能用世界賽新人的衝勁打敗你，對於這兩者你是怎麼想的呢？