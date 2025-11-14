《英雄聯盟》世界賽史上首次！2025「李星0出場」招牌角色15年首度缺席

2025《英雄聯盟》世界賽已經結束，這次由於採用無懼選角（全局BP）的關係，讓不少選手拿出相當多新的英雄，增加比賽的看頭，但有一名招牌角色沒想到從有世界賽 15 年來，竟然首次缺席了，那就是「李星」。

連續 14 年出場的紀錄被斷掉啦（圖源：英雄聯盟）

根據 Games of Legends 的數據，從 2011 年的第一屆世界賽以來，2025 年是首次李星連一場都沒有登板開踢，其中被 Ban 了四場比賽。而 Karsa 透露在與 VKS 的決勝局時原本想選李星不留遺憾，可惜最終遭到對方封鎖。

從數據上來看，2021 年與 2019 年是李星出場次數最高的兩年，皆達到 58 場，次之則是 2014 的 43 場；最低則是 2011 年的 2 場與 2012 的 3 場，2024 年也只有出場 4 次排在倒數第三。

李星在《英雄聯盟》可以說是創造了不少名場面的角色，包含關鍵過牆偷巴龍，或是繞背開踢對方輸出一腳定勝負，可惜這次因為版本關係沒機會登場，只能期待 2026 是否可以再看到他了。