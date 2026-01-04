《英雄聯盟》世界賽失利打擊太大？Chovy語出驚人：「今年已無目標」

通常而言，在每年的職業賽季開始之前，《英雄聯盟》的選手們在受訪時總會大方地說出自己新賽季的目標，並且也會為此拚盡全力，努力追尋更好的榮耀。不過，在去年《英雄聯盟》世界大賽四強賽上的失利似乎有些打擊到了 Gen.G 戰隊的中路 Chovy，日前他出席新賽季粉絲見面會時竟語出驚人的表示，自己對於新賽季「已經沒有目標了」，並且也表示，希望能夠先比較彈性的過好日子。也讓許多網友熱議，「沒有熱情了...」

(Credit:LOLEsports)

事實上，做為一位《英雄聯盟》職業電競選手，Chovy 的成績已經足以傲視群雄了：直到目前為止他已經拿下了 5 座 LCK 賽區的冠軍獎盃，還達成了季中邀請賽的二連霸，以及自 2019 年以來從未缺席過《英雄聯盟》世界大賽，也已經拿過了電競世界盃與亞運等第三方賽事的冠軍，堪稱是近年來成績最好的韓國中路選手之一。

不過，即便拿過了 2022 亞運冠軍、電競世界盃（EWC）冠軍、季中邀請賽二連霸等佳績，但對 Chovy 而言，自己的獎盃櫃中依然缺少了最重要的《英雄聯盟》世界冠軍獎盃，過去 6 年，四次八強與三次四強止步的成績對 Chovy 來說似乎造成了不小的陰影。近日他與 Gen.G 的隊友們出席粉絲見面會時，並沒有像以往一樣表示自己今年的目標就是世界冠軍，而是表示今年自己並不打算設定任何目標，然後更彈性的過好日子。

這個說法也掀起了網友熱議，紛紛表示：「沒有熱情了...」、「能拿的都拿了只差每年最後的那個...」、「放棄治療了...」，不過，也有網友笑稱，「當不再執著，目標就不遠了」、「無心流！」、「至少財富自由！」，而對 Chovy 與 Gen.G 戰隊來說，好消息就是在休賽期中他們順利完成了全員續約，因此在今年賽季開打後他們完全不需要進行磨合，馬上就能以最佳狀態迎戰新一年的賽季，繼續對夢想中的世界冠軍獎盃發起衝擊。