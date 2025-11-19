《英雄聯盟》世界賽後台曝光！900 人同時通話、選手耳機「沙沙底噪」原因揭祕

《英雄聯盟》世界大賽舉辦到現在已經第 15 年，每年各個全球賽區的代表隊伍們在 10~11 月總會齊聚一堂，決定誰能拿下每年賽季的最高榮耀：召喚師獎盃。而除了賽場上的選手與戰隊們總是寫下讓人銘記、難忘的故事與璀璨回憶之外，在比賽現場也有另外一群人默默的在後台，甚至在全世界各個賽區的轉播中心中努力地希望能讓每年這場《英雄聯盟》職業電競最重要的賽事圓滿落幕。中國 Youtuber 與影片製作公司影視颶風就走進了 2025《英雄聯盟》世界大賽的後台，揭密這場電競盛會中各個崗位的工作人員是如何互相溝通的，以及除了場館現場外，又要如何與遠在美國、歐洲等地的轉播中心進行遠程交流。

(Credit:LOLEsports)

廣告 廣告

首先在選手們的耳機中聽到的除了隊友之間彼此的溝通聲與遊戲音效之外，也當然會放進底噪，用沙沙聲的噪音來遮擋住現場觀眾們的歡呼聲，以免影響到選手的比賽進行，或者又因為歡呼聲提前得知敵人在埋伏、Gank 之類的。只是根據影視颶風的影片音檔，也可以聽出來這個底噪為了要盡可能消除現場觀眾的聲音也放得很大聲，似乎也證明了為什麼像是 TES 下路 JackeyLove 之前會分享，說自己的耳朵「快要聾了！」

而除了選手之間能彼此聽到對話的內容外，在賽場上他們的一言一行也都被後面的賽事裁判與後台的 QC（品質管理）團隊監聽著，為的就是希望能夠阻止各種可能的作弊行為，以及選手也能直接透過麥克風回報比賽進行時出現的各種突發狀況。

此外，影視颶風這次還請來了《英雄聯盟》中國 LPL 賽區的官方主播管澤元揭密平常轉播時自己的耳麥中都聽到了什麼。事實上，在轉播中主播的耳麥中除了能收到遊戲音效、舞台上的音樂外，也能收聽到觀眾們的歡呼聲與主播賽評彼此與導播的聲音，真的非常混雜。因此管澤圓也分享，他們手邊其實就有一個裝置，能夠自己調整每個聲音的大小，比方說希望搭檔的聲音與導播的聲音大一點或小一點，或者要跟誰對話都可以自由調整，確保轉播的過程可以更順利。當然也可以自由控制自己的聲音要不要送出去，避免轉播到一半想打噴嚏卻被全球播送的尷尬現象。

而這些選手、教練、賽事主播賽評的所有耳麥最後都被接到了比賽現場的內部通話系統（Intercom System）中，而且導播、燈光、音效、攝影師等所有幕後人員當然也都被加了進去，以便即時通訊。2025《英雄聯盟》世界大賽的總負責人 Leanne 就分享這次世界大賽幕後總共有超過 900 名工作人員必須即時溝通，並且除了中國現場外他們也必須與美國西雅圖、英國都柏林的轉播中心即時合作，才能完成這次的世界大賽盛會。

2025《英雄聯盟》世界大賽總製作人 Sam 也分享，這次世界大賽由於涉及了 29 種語言與 30 多個不同攝影機位的製播，因此什麼時間點要切到哪裡、播出什麼內容都必須由導播小房間裡的他們所決定，而導播間裡面的系統也能讓他們同時與 50~60 個小組進行通話，以確保能夠即時產出畫面上需要的內容，而正是透過如此龐大且複雜團隊的不斷努力，才能確保每年的《英雄聯盟》世界大賽製播過程中不太會出包。