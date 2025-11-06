《英雄聯盟》世界賽發珍奶啦！全台2880杯，領取地點、辦法一次看

《英雄聯盟》2025 世界大賽即將進入尾聲。雖然 LCP 賽區的兩支隊伍已經結束旅程，但是冠軍賽當天仍然有一個屬於全台灣觀眾、粉絲的同樂時刻，因為由台灣大哥大舉辦的 「祭品之力 2.0」 活動準備要兌現了！經過 CFO、PSG 與世界各國隊伍的勇敢拚殺之後官方累積了 2880 杯珍奶，要免費在台灣北中南 5 個縣市還有觀賽派對現場發放。本文替觀眾們整理了活動地點以及參與規則，在今年最後一場對決開始前先來杯珍奶吧。

2880 杯珍奶假設一杯 60 元總共需花費約 17 萬新台幣（來源：英雄聯盟 FB）

根據官方公告，本次「祭品之力 2.0 - 兌現承諾珍奶發放」活動將在本月 9 日進行，與世界大賽冠軍戰同一天。當天中午 12 點會在全台灣指定的 7 間 COMEBUY 門市開放排隊，並於下午 1 點正式開始發放珍奶。

以下是官方公布有參與珍奶發放活動的 COMEBUY 門市與發放杯數：

桃園中壢中原店 - 桃園市中壢區三和二街 23 號（發放 300 杯）

台中太平店 - 台中市太平區太平路 593 號 1 樓（發放 250 杯）

台中昌平店 - 台中市北屯區昌平路一段 350 號（發放 250 杯）

台中西屯店 - 台中市西屯區西屯路二段 30-3 號 1 樓（發放 250 杯）

台中沙鹿店 - 台中市沙鹿區英才路 18-1 號（發放 250 杯）

高雄 SKM 店 - 高雄市前鎮區中安路 1-1 號 628 櫃位（發放 380 杯）

屏東林森店 - 屏東市林森路 92 號（發放 200 杯）

根據規則，屆時想要領取珍奶的觀眾需要先在活動時間內前往上述任意一間 COMEBUY 門市排隊、再出示追蹤《英雄聯盟》官方臉書粉絲專頁手機畫面、再回答「與 2025 世界大賽、CFO、PSG 有關的簡單問題」且答對，才可領取珍奶資格兌換券向門市兌換珍奶。尤其注意需要正確回答問題才可領取。

感謝 CFO、PSG 與台哥大讓大家有珍奶喝（來源：LoL Esports）

除此之外官方特別保留了 1000 杯的兌換資格給比賽當天觀賽派對的臺北限定場，只要在早上 11 點前往台北 101 水舞廣場排隊領取珍奶資格券、依照資格券上指定時間到珍奶發放帳篷排隊參與玩家資格檢定、再回答「與 2025 世界大賽、CFO、PSG 有關的簡單問題」且答對，即可獲得珍奶。另外因應可能人潮眾多所以臺北限定場有額外機制：資格券只代表「獲得領取機會」並非一定會拿到珍奶、要在資格券上的指定時間回到現場等待答題、若有人答題失敗則依現場公告開放候補補位。

事前官方已經進行社群投票確認珍奶的甜度冰塊是「三分糖、少冰」，公告裡有其他的活動注意事項與細節。文章的最後再度提醒讀者，活動當天領取時需要回答「與 2025 世界大賽、CFO、PSG 有關的簡單問題」且答對，相信那怕只是偶爾收看幾場比賽的觀眾應該也能輕鬆回答才是。