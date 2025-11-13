《英雄聯盟》世界賽這招太強！官方宣布「妮可砲車塔殺」戰術成絕響
《英雄聯盟》雖然時至今日仍然是全世界最成功的電競遊戲之一，但做為一款已經推出了 15 年的遊戲，這 15 年來隨著遊戲不斷更新、推出新英雄，也出現了越來越多的「機制」強迫選手與玩家們不斷學習。在今年的《英雄聯盟》世界大賽瑞士輪賽事上，LCP 賽區代表隊伍 CFO 就活用了英雄妮可的「砲車機制」，在對上 FLY 時讓輔助 Kaiwing 的妮可變成砲車，3 等就能扛 3、4 下的防禦塔攻擊，讓 Doggo 的達瑞文順利塔殺，滾起遊戲雪球。只不過，這個畫面未來應該已成絕響，因為在 25.23 的版本更新中，平衡團隊決定改掉這個機制。
事實上，在之前針對《英雄聯盟》的防禦塔再度進行傷害修正後，現在的塔殺戰術明顯比過去更難執行。因為防禦塔現在攻擊英雄的傷害真的很高，在遊戲前期大多數英雄根本無法扛超過 3 下的防禦塔輸出，就會被秒殺。不過，對於輔助英雄妮可來說，由於她可以自由變生成各種地圖物件，例如果實、小兵、野怪，甚至是隊友的英雄等，於是當妮可執行塔殺時變成小兵，那麼防禦塔就會反而將妮可視為「小兵」，而不會對妮可造成對於英雄的傷害。
一直以來這個機制也被許多職業戰隊活用於比賽中，最近的一次就是今年《英雄聯盟》世界大賽的瑞士輪，CFO 對上 FLY 的比賽。當時 CFO 的下路雙人組 Doggo 與 Kaiwing 隨著砲車波兵線進塔，結果由 Kaiwing 先對塔下的 FLY 雙人組造成傷害，然後馬上變成 CFO 方還沒有陣亡的砲車，就這樣扛下所有的防禦塔攻擊，讓 Doggo 能夠輕鬆完成越塔，擊殺 FLY 下路 Massu，滾起達瑞文的雪球。
只是，或許是這波擊殺畫面讓平衡團隊看到了，設計師 Phroxzon 分享的 25.23 版本改動中，未來的妮可即便變成砲車，也會被防禦塔給打回原形，正確造成對於英雄的傷害。許多網友看到之後也笑稱「CFO 打到 Riot 驚醒大功一件」、「終於想到要改了」、「機制都多久了才要改」，而這也代表，未來如果再選出妮可輔助，肯定也不能無腦塔殺了。
其他人也在看
台資烘焙業英雄聯盟新品發表會蘇州登場（2） (圖)
由百城機械主辦、13日在江蘇省蘇州市登場的「英雄聯盟新品發表會」中，有烘焙行業業者介紹當前中國烘焙市場競爭激烈，企業致勝關鍵是滿足消費者情緒價值，同時也要降本增效。中央社 ・ 6 小時前
《英雄聯盟》新英雄又做壞了？有位移、吸血傷害高還能復活引職業選手傻眼：「幹嘛不刪掉其他英雄？」
在剛剛落幕的 2025《英雄聯盟》世界大賽賽場上，Riot Games 揭曉了下一隻即將進入《英雄聯盟》的新英雄「不滅冥聖」薩亨，並且也邀請了參加《英雄聯盟》世界大賽的選手們一起觀看新英雄的介紹影片與英雄聚光燈玩法影片，結果自帶吸血、機動性、控場、高傷害的薩亨讓這些頂尖職業選手們都不禁直呼太誇張了，AL 上路 Flandre 看到薩亨之後也笑稱，「幹嘛不把其他的英雄刪掉？」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
狂甩46公斤！日女粉為憧憬的《涼宮春日》減肥，勵志故事再瘋傳
動漫角色的魅力無遠弗屆，甚至足以成為一個人改變的契機。在日本，一位名叫做「安田恵梨」的女性，因為憧憬知名輕小說《涼宮春日》系列中的女主角「涼宮春日」，立志「變得像春日一樣可愛」，所以在短短一年多的時間裡，成功從 105 公斤減重至 59 公斤，總共甩掉了 46 公斤的體重，驚人的毅力與成果受到許多網友討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
相伴19年好想嫁給你！英國胃癌新娘說完「我願意」 婚禮當晚長眠愛人懷中
英國一對相戀19年的青梅竹馬情侶茱德塔布拉（JadeTabrar）和亞當肯普（AdamKemp），因命運無情捉弄，最終上演一場悲甜交織的婚禮。37歲的新娘茱德在與亞當相伴近20年、育有5名子女後，卻在去年8月被診斷出胃癌，病情急速惡化。今年9月，醫師更告知她僅剩3個月生命，讓2人決定提前完成多年來的婚禮心願。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
「台灣花80億」讓蕭美琴赴歐洲演講？造謠男遭逮！｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
副總統蕭美琴日前到歐洲議會，在IPAC年會演講，為台灣取得外交突破，網路上卻隨即出現，台灣捐助80億歐元換取蕭美琴演講的謠言。IPAC創辦人暨執行長裴倫德接受網路媒體沃草專訪時，也特別闢謠，直說80億歐元的說法太好笑，還表示這次攻擊IPAC的假訊息，如果不是源自於中國，他會感到震驚。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
《女神異聞錄：夜幕魅影》聯動P3R推出新版本，五星角「山岸風花」限定登場！
《女神異聞錄：夜幕魅影》（後簡稱P5X）全新4.6.2版本-解明洞觀的雙眸於今（11月13日）正式上線，迎來P5X X P3R聯動限定劇情更新，聯動限定五星解明角色-山岸風花將為探索帶來更多便利，為隊伍帶來支援效果。嗓音被譽為是「天使的歌聲」的長尾愛歌在本次更新後，加入新手自選池行列，玩家將可更輕鬆體驗更多策略選擇與冒險變化。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
《通網股》遠傳推跨洲漫遊 每日288元走遍全球124國
【時報記者王逸芯台北報導】遠傳（4904）持續打造最優質的漫遊服務，為滿足用戶規劃「跨多國行程」的需求，推出全新「跨洲多國計日型漫遊方案」，涵蓋全球五大洲、124個國家與地區，每日僅需288元，為旅客與商務人士提供更彈性、更便利的出國上網選擇。 長程多點轉機、歐洲多國旅遊或跨國參訪，常讓旅客面臨切換不同漫遊方案的困擾。遠傳此次推出的「跨洲多國計日型漫遊方案」，一次申辦即可在行程中的多個國家通用，免去反覆切換方案的麻煩，輕鬆暢行全球124個國家與地區。每日僅需288元即可享有安全穩定的網路，真正做到「一號在手、世界暢遊」，滿足一次造訪多國的旅遊與商務需求。 遠傳也同步祭出日韓限時優惠，韓國上網每日只要99元吃到飽，日本計日型原價199元、限時優惠129元，正逢秋季賞楓旺季，旅客可輕鬆分享美景、打卡美食。即日起至11月30日前申辦原號漫遊上網方案（不限國家），還可參加抽獎活動，有機會把最新iPhone17帶回家。遠傳原號漫遊免換卡、免換號，可使用原門號收發簡訊與接聽電話，兼具安全與便利，也是旅客長期信賴的出國上網夥伴。 遠傳預付卡亦推出加碼優惠，即日起至11月30日，不限遠傳或他網用戶皆可時報資訊 ・ 3 小時前
《真‧三國無雙 起源》大型DLC《夢幻四英傑》！明年1月22日登場
今年初上市的《真‧三國無雙 起源》不僅一個月就突破百萬套銷量，更獲得玩家大量好評，重拾了對該系列的信心。官方表示DLC會延續本篇的世界觀，講述赤壁之戰以前的故事，不過會是本篇沒有提到的內容。等了好久，終於等到官方正式公佈消息啦。 這次的DLC名為《夢幻四英傑》，張角、董卓、袁紹、呂布四名英傑，將展開與本篇截然不同的IF故事。此外除了新增「繩鏢」及「弓」兩種武器，也追加了三名與主人公共同奮戰的同行武將，包含朱和、貂蟬，以及首次登場的神祕新武將。 《真‧三國無雙 起源》大型DLC《夢幻四英傑》預計明年1月22日推出，粉絲們到時候千萬不能錯過啦。 © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.電玩宅速配 ・ 4 小時前
DeepSeek 「AI 天材少女」羅福莉發文證實加盟小米，主理 MiMo 團隊開發 AGI
中國 AI 界的年度重磅轉會消息終於獲得證實，被冠以「AI 天材少女」的羅福莉在今年年初 DeepSeek 火熱之際選擇離職，隨後就傳出獲小米創辦人雷軍以「千萬年薪」招攬。來到年底，羅福莉本人終於在 X (Twitter) 平台和微訊朋友圈上正式宣布新動向。Yahoo Tech ・ 4 小時前
嘉市警資安韌性再升級 獲國際級認證
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府警察局為提供安全可靠的警政資訊服務、強化機關資通訊安全，積極推動資訊安台灣好報 ・ 2 小時前
三星A11+新平板上市！11 吋大螢幕與AI功能亮相
【記者趙筱文／台北報導】高CP值平板戰場再升溫。三星宣布引進全新Galaxy Tab A11+，承襲Tab A系列的主流定位與親民價格，以11吋沉浸大螢幕、升級效能與AI智慧功能，瞄準娛樂、學習與行動辦公族群。新機預計11月下旬上市，提供Wi-Fi與5G版本，售價自$7,190起。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
《英雄聯盟》Zeus轉會期又有動作？經紀公司希望前進LPL、但JDG CEO爆料：「不可能！」
2025《英雄聯盟》世界大賽最後由傳奇戰隊 T1 以 3：2 擊敗 KT，締造三連霸王朝後圓滿落幕，也代表又一年的《英雄聯盟》職業賽季結束，隨之而來的就是全球五大賽區的轉會期。回想起去年的《英雄聯盟》轉會期，最受到大家矚目的選手交易案就是當時替 T1 成功拿下二連霸，戰功赫赫的 HLE 上路 Zeus，而在一連串事件過後 T1 沒辦法成功留下 Zeus，才讓他加盟了 HLE。沒想到，才經過一個賽季，Zeus 的經紀公司現在似乎又打算讓 Zeus 換戰隊，有爆料消息傳出說經紀公司希望 Zeus 執行與 HLE 的選手選擇權離開 HLE 轉投中國 LPL 賽區。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
訪談｜vivo 影像產品總經理湯青良談 vivo X300 系列：讓人隨手拍出動人的畫面
vivo X300 系列在台灣上市首週，vivo X300 Pro 領先同期對手 OPPO Find X9 Pro 在全台銷售一空，並且後勢可期。然而，就是因為台灣市場競爭激烈，也引發了 vivo 總部高度關注，vivo 影像認知產品部總經理湯青良、聯發科技無線通訊事業部技術規劃資深總監李俊男，首次直面台灣媒體，針對 vivo X300 系列在影像上面的技術突破，與台灣用戶的問題進行「知無不言」的回應。壹哥的科技生活 ・ 2 小時前
《英雄聯盟》HLE全員合約到期Viper被爆料希望重回LPL！JDG有望引進組成「銀河戰艦」？
隨著 2025《英雄聯盟》職業賽季圓滿結束，緊接而來的就是賽季間的轉會期，全球五大賽區的職業戰隊們對於即將開啟的自由市場磨刀霍霍，準備爭取自己屬意的選手加盟，提升自己的陣容強度。而對於今年殺進世界賽八強的韓國 LCK 賽區強隊 HLE 來說，今年賽季結束後他們除了面對打野 Peanut 離隊去服兵役的空缺外，其餘四人的合約也將全部於 17 日到期，勢必得花很大的心力在轉會期中。但沒想到，下路 Viper 竟已經被爆料一心求去，與經紀公司討論希望能重回中國 LPL 賽區。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
vivo X300為何強大？發表會沒說的那些事 揭密心臟聯發科晶片
手機的照相功能在這幾年幾乎是使用者最在意的事情，近日正式在台灣發表的vivo X300 系列旗艦手機在拍照功能就再度進化。近日，造訪台灣的vivo影像認知產品部總經理湯青良就曝光祕密，他說，「vivo每一次的進化，都源自對使用者場景的深刻洞察。這也開啟了vivo與蔡司及聯發科技三方聯手研發的契機，我們堅信唯有將晶片效能、光學結構與演算法運算進行系統級整合，才能成就vivo引以為傲的影像王者X300三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台廠烘焙業者強強聯手 以商業生態系迎戰中國內捲
（中央社記者張淑伶蘇州13日電）中國烘焙業面臨同質化競爭、門市壽命縮短等挑戰，烘焙設備台廠百城機械結合食品糕點上下游業者組成「英雄聯盟」，盼在「內捲」（激烈競爭）的中國市場中，為客戶提供更全面及差異化服務。中央社 ・ 6 小時前
酷酷新玩具來了！Valve推出遊戲主機Steam Machine：搭上「搖桿+VR裝置」，PS5遇上世紀宿敵？
Valve 推出新一代 Steam Machine，號稱效能比掌機 Steam Deck 強六倍。為了強化客廳遊戲體驗，還一併出了專用手把及VR裝置。數位時代 ・ 4 小時前
Q3處分利益3.97億 三一東林前三季EPS 7.31元轉盈
三一東林（3609）公布第三季財報，前三季營收3.8億元，年增27.09%、稅後純益2.81億元，每股稅後純益（EPS）7.31元，順利由虧轉盈。中時財經即時 ・ 3 小時前
《大濛》重返嘉義！9m88化身女團成員 陳玉勳變愛哭包自嘲：沒路用
電影《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳影片等11項大獎，未上映就引發熱烈討論。片中重現民國40年代的場景極具臨場感，光是在嘉義就有許多神還原的取景地。導演陳玉勳13日率領監製葉如芬與主演9m88重返嘉義舉行首映會。為了讓觀眾更能沉浸於片中氛圍，片商特別將入場票改成電影中別具意義的紙手錶樣式，並加贈小手帕作為紀念品，呼應片中情節，讓觀眾彷彿走進電影中的時空。中天新聞網 ・ 2 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前