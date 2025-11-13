《英雄聯盟》世界賽這招太強！官方宣布「妮可砲車塔殺」戰術成絕響

《英雄聯盟》雖然時至今日仍然是全世界最成功的電競遊戲之一，但做為一款已經推出了 15 年的遊戲，這 15 年來隨著遊戲不斷更新、推出新英雄，也出現了越來越多的「機制」強迫選手與玩家們不斷學習。在今年的《英雄聯盟》世界大賽瑞士輪賽事上，LCP 賽區代表隊伍 CFO 就活用了英雄妮可的「砲車機制」，在對上 FLY 時讓輔助 Kaiwing 的妮可變成砲車，3 等就能扛 3、4 下的防禦塔攻擊，讓 Doggo 的達瑞文順利塔殺，滾起遊戲雪球。只不過，這個畫面未來應該已成絕響，因為在 25.23 的版本更新中，平衡團隊決定改掉這個機制。

(Credit:Riot Games)

廣告 廣告

事實上，在之前針對《英雄聯盟》的防禦塔再度進行傷害修正後，現在的塔殺戰術明顯比過去更難執行。因為防禦塔現在攻擊英雄的傷害真的很高，在遊戲前期大多數英雄根本無法扛超過 3 下的防禦塔輸出，就會被秒殺。不過，對於輔助英雄妮可來說，由於她可以自由變生成各種地圖物件，例如果實、小兵、野怪，甚至是隊友的英雄等，於是當妮可執行塔殺時變成小兵，那麼防禦塔就會反而將妮可視為「小兵」，而不會對妮可造成對於英雄的傷害。

一直以來這個機制也被許多職業戰隊活用於比賽中，最近的一次就是今年《英雄聯盟》世界大賽的瑞士輪，CFO 對上 FLY 的比賽。當時 CFO 的下路雙人組 Doggo 與 Kaiwing 隨著砲車波兵線進塔，結果由 Kaiwing 先對塔下的 FLY 雙人組造成傷害，然後馬上變成 CFO 方還沒有陣亡的砲車，就這樣扛下所有的防禦塔攻擊，讓 Doggo 能夠輕鬆完成越塔，擊殺 FLY 下路 Massu，滾起達瑞文的雪球。

只是，或許是這波擊殺畫面讓平衡團隊看到了，設計師 Phroxzon 分享的 25.23 版本改動中，未來的妮可即便變成砲車，也會被防禦塔給打回原形，正確造成對於英雄的傷害。許多網友看到之後也笑稱「CFO 打到 Riot 驚醒大功一件」、「終於想到要改了」、「機制都多久了才要改」，而這也代表，未來如果再選出妮可輔助，肯定也不能無腦塔殺了。