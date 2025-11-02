《英雄聯盟》世界賽T1打TES創最速BO5紀錄！但沒想到觀眾人數反而創新高？

《英雄聯盟》2025 世界大賽四強戰已經結束，中國 LPL 賽區最後希望 TES 在 2 日慘遭衛冕軍 T1 直落三擊敗，代表著冠軍戰將是繼 2022 年後又一次韓國 LCK 隊伍內戰。面對 T1 幾乎全方位的壓制 TES 毫無還手之力，除了對戰內容被認為十分慘烈之外他們還創下了今年世界大賽最短 Bo5 的紀錄。

T1 直落三擊倒 TES 進入決賽（來源：LoL Esports）

先簡單回顧一下 T1 對戰 TES 的三局遊戲：第一局兩邊打得相對保守直到 25 分鐘 TES 吃亞塔坎被 T1 包夾，讓 T1 得以加速遊戲進度在 30 分鐘取勝；第二局 T1 選出打架陣容瘋狂抓 TES 邊線，狠狠把 TES 雙 C 衝垮並在 27 分鐘聽牌；第三局 TES 孤注一擲，雖然前期有人頭進帳但團戰配合糟糕，反而是 T1 在 14 分鐘的小龍團就團滅了 TES 一次，終場 T1 豪取 34 殺結束比賽。三局遊戲 T1 分別用了 30 分 12 秒、27 分 10 秒、28 分 55 秒，總共 86 分 17 秒就打贏 TES，是今年世界大賽目前最快的 Bo5。至於八強 KT 橫掃 CFO 的三局遊戲總共用時 86 分 42 秒，多了這場比賽 25 秒。

聽見你說（來源：LoL Esports）

雖然比賽打得非常快，但是根據 Esports Charts 的數據，在 TES 是 LPL 最後希望的光環還有 T1 流量保證的雙重加持之下，這場比賽最高峰依然吸引了全球超過 350 萬的觀眾同時收看。今年世界大賽同時收看觀眾最高的五場比賽裡面除了四強 KT 對戰 GEN 以外，其他 4 場比賽裡面都有 T1 出現，目前冠軍賽也已經確定是 T1 與 KT 的韓國電信大戰。