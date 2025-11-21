《英雄聯盟》中國粉絲超有才！改編華語金曲狂酸LPL戰隊，單首點閱就破2600萬
雖然 2025《英雄聯盟》世界大賽已經圓滿落幕，韓國 LCK 賽區的傳奇戰隊 T1 成功寫下歷史，在十年之後終於挑戰三連霸成就成功，也拿下隊史第 6 座《英雄聯盟》世界冠軍。不過這也代表，地主中國 LPL 賽區無法成功將冠軍獎盃留在自家賽區，距離他們上次奪冠也已經是 2021 年的 EDG 戰隊了，這一次世界大賽上 LPL 賽區最好的成績是挺進四強的 TES 戰隊，但最後卻被 T1 直落三擊敗，還寫下本次世界賽的最快 BO5 紀錄。而這似乎也激發了中國 LPL 賽區的觀眾們無窮的創作欲望（？），在中國影音網站 Bilibili 上，就有許多人改編經典華語金曲來大酸特酸 LPL 戰隊的今年表現。
回顧今年《英雄聯盟》中國 LPL 賽區的國際賽表現，初陣對抗賽時第一賽段冠軍 TES 拿下了賽區代表權，但在循環賽階段卻只贏過美洲 LTA 賽區的代表隊 TL，在淘汰賽上也被 HLE 直落三淘汰，草草結束 LPL 賽區今年的第一個國際賽。
而在今年的季中邀請賽與世界大賽上，LPL 賽區都成功殺進了四強，但精采的表現反而大多是國際賽舞台的新面孔 AL 戰隊打出來的，他們在季中邀請賽上不論面對 Gen.G 還是 T1 這些頂尖隊伍，都毫不怯場，只是在力拼五局之後仍然遺憾落敗，並且在今年《英雄聯盟》世界大賽上 AL 與 T1 的八強賽也被許多網友視為是今年最值得全程看完的 BO5 賽事。而成功以 3：1 贏下 G2 挺進四強的 TES 在四強賽時則遭到 T1 毫不留情的直落三擊敗，更寫下 2025 世界賽最速 BO5 紀錄，至於 BLG 今年則在 16 強就慘遭淘汰，無緣淘汰賽。
而事實上，2022 年時中國 LPL 賽區的 RNG 在季中賽上擊敗 T1 拿下冠軍後，2023 年的季中賽 JDG 與 BLG 會師決賽、2024 年季中賽上 BLG 也在敗部淘汰了 T1。至於世界賽舞台上 WBG 與 BLG 分別在 2023 與 2024 年都殺進了冠軍賽，這兩年 LPL 的隊伍也都是全員進八強，因此今年的成績的確相較之下是最差的。
也因此，許多極富創意的網友就不斷改編各種華語金曲，來花式大酸 LPL 賽區隊伍在今年國際賽事上的表現，並且不論是知名卡通《喜羊羊與灰太狼》的中文主題曲、張宇的《月亮惹的禍》、周杰倫的《青花瓷》、《說好的幸福呢》、伍佰的《挪威的森林》、《突然的自我》這些經典歌曲都難不倒網友，而且更有人改編林俊傑的《醉赤壁》時還大秀填詞功力，填出兩份發音一模一樣的歌詞但卻是完全不同的意思。
這其中，甚至連近期爆紅的《跳樓機》都難逃被改編的命運，改編完後的《跳樓極》還獲得 820 萬播放量，獲得大家認可。不過，今年這些改編作品中，播放量之王則是改編自伍佰老師《突然的自我》的《突然的陀螺》，播放量突破 2600 萬，也是唯一一首破千萬播放量的改編作品。而這麼多百萬級改編金曲的出現也不禁讓人覺得中國的觀眾們真的太有才華了，讓大家從小聽到大的華語金曲以另一種方式繼續傳唱。
其他人也在看
《英雄聯盟》CFO宣布中輔野3選手離隊 粉絲震驚不捨
《英雄聯盟》LCP賽區中信飛牡蠣（CFO）昨（18）日宣布輔助選手Kaiwing離隊，今（19）日再宣布中路選手 HongQ 、打野選手 Junjia 離隊。CFO今年表現亮眼，在世界大賽中前進8強，...華視 ・ 1 天前
《英雄聯盟》Canyon離隊又回鍋！GEN.G宣布續約到2026
《英雄聯盟》昨（18）日 GEN.G 原本已經宣布離隊的隊中打野 Canyon，今日又再度回歸宣布續約到 2026 年。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
說好的一起努力呢？《英雄聯盟》AL教練Tabe溫情喊話完官宣離隊引網笑：「頂尖拉扯！」
2025 年的《英雄聯盟》轉會期對於韓國、台灣 LCP 與中國 LPL 賽區的觀眾們來說可說是消息滿天飛，近日除了三冠王 T1 沒有留下 Gumayusi、台港澳賽區睽違 10 年重返八強的 CFO 戰隊陣容確認解散這些重磅消息外，中國 LPL 賽區最受到大家矚目的動向之一就是今年賽季上演大驚奇的 AL 戰隊宣布 Tabe 教練正式卸任離隊，而再加上目前市場上流傳的許多有關 AL 戰隊已經達成全員續約的流言風聲，讓許多網友笑稱：「頂級拉扯！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《英雄聯盟》輔助BeryL健康亮紅燈！DK傳內部討論他轉教練，他卻還想繼續打
在日前《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的 DK 戰隊宣布輔助 BeryL 離隊之後，這位史上首位在兩支不同的戰隊都拿下世界冠軍獎盃的頂尖輔助選手的下一步就遲遲沒有公布了，也讓許多粉絲開始關注明年是否仍有機會在賽場上看到這位 28 歲的頂尖輔助老將繼續奮戰。沒想到，現在卻傳出 BeryL 似乎出現了健康方面的問題，因此 DK 正在與 BeryL 討論是否轉任教練的事情，不過 BeryL 目前仍然想繼續當選手，並且也有望回歸繼續替 DK 效力。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
《金融》全支付盜刷案報告提交…39案誤信釣魚網站
【時報-台北電】針對外界關注的全支付盜刷案，金管會銀行局副局長張嘉魁20日指出，全支付已經於6日通報重大偶發事件，並於17日提交報告。全支付通報目前有二大態樣，一種是「爭議款項」，為特約機構出現多筆扣款，經查為特約機構發起多次扣款通知的疏漏，全支付確認後，已請特約商店將款項返還給消費者，目前僅有1件，並處理完成。 另一種是「詐騙」，主要是詐騙集團是假冒全支付系統更新，針對不特定人發放附有釣魚網站的電子郵件，全支付已經在10月31日通報165反詐騙專線後，阻斷連結，目前相關案件有39件。 但，這部分是消費者登入APP後，並重新綁定銀行端的帳戶或信用卡，銀行的身分確認也都給了釣魚網站，這部分是消費者沒有善盡使用者保管義務，「誤信」了有釣魚網站的郵件。 金管會官員指出，這次詐騙集團針對不特定人隨機寄送附有釣魚網站電子郵件，甚至有部分不是全支付的客戶也收到通知系統要更新。另外，因全支付開業以來積極推廣，可能是這個原因讓詐騙集團假冒全支付名義詐騙。 針對相關問題，全支付也利用APP推播等各種方式提醒消費者要做好防詐，也持續網頁監控。 張嘉魁強調，未來會持續提醒業者要在日常防詐過程中，要灌輸消費者時報資訊 ・ 7 小時前
宏碁推出27吋2K高刷Nitro電競螢幕XV272U X2 210Hz 極致流暢，HDR400 真實呈現，原價屋首賣
宏碁旗下 Nitro 電競系列 正式發表全新產品 XV272U X2 電競螢幕。這款 27 吋 WQHD (2560x1440) 螢幕具備驚人的 210Hz 刷新率 與 0.5ms (GTG) 極速反應時間，同時支援HDR400認證，為電競玩家帶來極致的視覺與操作體驗。建議售價 NT$6,999，即日起於原價屋獨家首賣，早鳥贈限量Razer DeathAdder Essential電競滑鼠(市值$518)，上市後將於全通路販售！Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 3 小時前
健康主題館／長時間戴耳機 恐增聽損風險
上下班通勤、辦公、備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴，...聯合新聞網 ・ 8 小時前
AI圖像生成再進化 Google新影像模型可多語言文字
（中央社記者吳家豪台北21日電）Google圖像編輯人工智慧（AI）工具Nano Banana曾在社群上掀起3D公仔圖生成熱潮，Google今天推出Nano Banana Pro影像模型，以Gemini 3 Pro為基礎，可以在圖像中直接生成多種語言且精準、清晰的文字。中央社 ・ 3 小時前
《英雄聯盟》世界賽後台曝光！900 人同時通話、選手耳機「沙沙底噪」原因揭祕
《英雄聯盟》世界大賽舉辦到現在已經第 15 年，每年各個全球賽區的代表隊伍們在 10~11 月總會齊聚一堂，決定誰能拿下每年賽季的最高榮耀：召喚師獎盃。而除了賽場上的選手與戰隊們總是寫下讓人銘記、難忘的故事與璀璨回憶之外，在比賽現場也有另外一群人默默的在後台，甚至在全世界各個賽區的轉播中心中努力地希望能讓每年這場《英雄聯盟》職業電競最重要的賽事圓滿落幕。中國 Youtuber 與影片製作公司影視颶風就走進了 2025《英雄聯盟》世界大賽的後台，揭密這場電競盛會中各個崗位的工作人員是如何互相溝通的，以及除了場館現場外，又要如何與遠在美國、歐洲等地的轉播中心進行遠程交流。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Google發布全新Nano Banana Pro！影像AI大升級 從概念到成品更快一步
Google今（21）日正式發布全新的影像生成與編輯模型「Nano Banana Pro」，這款模型以 Gemini 3 Pro為核心打造，結合更強的推理能力、世界知識與視覺表現，大幅提升使用者在影像創作上的精準度與表現力。傳統影像生成模型雖能創圖，但容易有文字容易失真、排版紊亂、語言單一等問題，因自由時報 ・ 2 小時前
中華電攜NTT、智邦、鈺登，以跨國IOWN全光網路推進分散式AI資料中心
【財訊快報／記者劉居全報導】中華電信(2412)、日本電信電話株式會社(NTT)、智邦(2345)、智邦旗下鈺登科技(Edgecore)於11月20日在日本東京舉行的NTT R&D FORUM 2025中，首次共同合作展示分散式AI資料中心的先進技術成果，透過中華電信與NTT合作建構台日跨國IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)全光網路(All-Photonics Network, APN)與分離式運算(Disaggregated Computing)技術，整合智邦、鈺登科技產品，提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的IOWN能力，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，以滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求。在本屆NTT R&D FORUM 2025中，4家公司以『主權AI＋遠端GPU運算』為展示主題，基於2024年8月起已正式啟動的台日全球首例跨國APN，串連台灣與日本兩地的資料中心，並以日本資料中心作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，以支援台灣端的AI訓練與財訊快報 ・ 8 小時前
《吸血鬼倖存者》衍生新作《吸血鬼爬行者》公開!2026正式登場!
推出後廣受玩家好評的獨立遊戲《吸血鬼倖存者》，開發團隊在昨日凌晨的「Xbox 合作夥伴預覽」直播中，正式公開了衍生遊戲《吸血鬼爬行者》的消息，同時也公開了宣傳影片。 遊戲與《吸血鬼倖存者》有著相同的世界觀，但玩法卻截然不同。在遊戲中可以選擇一位爬行者，透過Roguelike牌組構築的方式，自訂出一套屬於自己的牌組，踏上探索地牢的冒險； 主打的就是一款透過卡牌掃蕩敵人的地城探索遊戲，不管是想放慢腳步採取戰術進行攻略，還是來個速攻打法挑戰極限，都可以依照自己的喜好來決定牌組的實際玩法。 遊戲預計將於2026年推出，同時也確認將加入Xbox Game Pass Premium和 Ultimate陣容，喜歡《吸血鬼倖存者》或者對於本作有興趣的玩家們，不妨可以持續留意一下這款作品喔! (C)Poncle電玩宅速配 ・ 1 小時前
ChatGPT 正式開放群組聊天功能，AI 也能理解談話節奏？
OpenAI 正式開放 ChatGPT 的全新群組聊天功能，讓 AI 加入你與家人、朋友、同事的對話，協助完成諸如行程規劃、靈感蒐集、內容歸納等操作。Yahoo Tech ・ 4 小時前
鴻海智慧製造機器人亮相，透過AI練功讓機器手臂更靈巧
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海(2317)科技日HHTD25「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組裝工站的運作情形，看AI如何幫機器人「練功」。鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業；另一種是足式機器人，能上下臺階、跨越障礙，動作更接近人類，適用於地形複雜的工廠場景。科技日現場演示真實產線需求情形，包括雙手取放介面板，以傾斜的軀幹擴大作業範圍；雙手協作搬運較大物件，以移動底盤與軀幹升降擴大作業範圍；甚至是執行高精度的鎖螺絲任務，展現靈巧手部控制能力，甚至即使螺絲孔被管線遮擋到了，機器人會用一隻手把管線撥開，再用另外一隻手將螺絲鎖進來。這些任務過去高度依賴人工，不僅重複性高、勞動強度大，還容易因疲勞影響精度。現在由機器人協助，不僅能24小時穩定作業、提升效率，還能顯著降低長期運營成本。 機器人運財訊快報 ・ 2 小時前
谷歌破壁了！Pixel 10、iPhone 之間可以 AirDrop 相片、文件
Google 破壁了！Pixel 10、iPhone 之間可以 AirDrop 相片、文件Yahoo Tech ・ 2 小時前
Google 全新AI影像模型登場！「Nano Banana Pro」免費方案曝光
[Newtalk新聞] Google 今（21）日宣布推出全新AI影像模型「Nano Banana Pro」，該影像模型以 Gemini 3 Pro為基礎，推理、文字與光影等影像控制能力都更強大，目前有「免費額度」即可體驗，部份高階功能則無需付費就能上手；另外，台灣大學以上學生更可申請 Google AI Pro 學生方案，可享有一年免費試用。 Google 表示，先前推出的 Nano Banana（Gemini 2.5 Flash）已讓影像修復與公仔生成更有效率，而今日公開的 Nano Banana Pro 在理解真實世界與資訊視覺化方面更進一步，可把想法迅速轉成影像，包括產品原型、資訊圖表與手寫內容轉換圖解等。 除外，Nano Banana Pro 能依靠強化推理生成更精確的畫面，更能結合 Google 搜尋知識庫整理內容，例如將食譜摘要、天氣與體育資訊轉為圖像。模型能在影像中直接產生清楚文字，從短句到段落都能呈現正確字體。透過多語言推理能力，影像文字也能翻譯與在地化，方便跨國溝通與內容分享。 Nano Banana Pro目前最多可使用 14 張參考圖像，並保持多達 5 個人物的新頭殼 ・ 2 小時前
馬雲押注全模態AI螞蟻「靈光」App，劍指DeepMind，兩天下載50萬次
【財訊快報／陳孟朔】螞蟻集團週四宣布推出全模態通用AI助手「靈光」App，馬雲親自寄予厚望，據悉明確向團隊喊話，希望「靈光」在App榜單衝上第一名。螞蟻集團技術長何征宇在溝通會上表示，「靈光」的定位是對標谷歌DeepMind，要「用最擅長的技術，做最普惠的應用」，在具身智能與AGI競賽中打出自家一張重量級門牌。數據顯示，「靈光」自週二(18日)上線以來，短短兩天下載量已突破50萬次，在App Store總榜一度升至第12位，遠超團隊原先設定的「年底20萬下載」內部目標。何征宇透露，馬雲認為該目標「太差了」，實際上線後的表現也迅速印證市場對AI助手型產品的高關注度。在阿里全面押注AI to C之際，「靈光」與「千問」被視為「共赴AGI戰友」。阿里17日正式官宣「千問」項目，主攻面向消費者的AI應用；「靈光」則於18日獨立選擇上線日，何征宇笑言，並非刻意錯開，「是靈光自己算出來這一天」。他形容，「靈光」App與「千問」App的關係，更像是AI時代的兄弟部隊，各自承擔不同使用場景，但共同服務於阿里與螞蟻的AGI戰略。產品能力方面，官方介紹稱，「靈光」是業內首個實現「全代碼生成多模態內容」的A財訊快報 ・ 6 小時前
《英雄聯盟》T1宣布Peyz接手Gumayusi位置！一次簽三年...2026陣容出爐了
《英雄聯盟》T1 在接連宣布 Gumayusi、Smash 兩位下路選手離隊後，誰接替這個位置就相當重要，今晚答案正式公開，就是日前傳聞的「Peyz」，並且一次就簽到 2028 年！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光
蘋果推出一款iPhone布料小背袋，售價230美元，雖然網路上的譏諷如潮，產品還是在數小時內就售罄。它究竟有什麼樣的魅力...世界日報World Journal ・ 1 小時前
有大事發生？記憶體巨頭遭血洗20％ 華邦、南亞科、威剛等5檔爆殺跌停
受到費城半導體指數周四（20 日）暴跌 4.7% 拖累，全球記憶體類股遭到大規模拋售潮。美國晶片大廠美光重挫近 11%，而電腦儲存設備服務商 SanDisk 更出現驚人賣壓，暴跌超過20%，市場傳出是選擇權大戶大舉做空所引發的骨牌效應。衝擊也延燒至台廠，華邦電、群聯、南亞科、威剛、商丞等記憶體族群全面殺至跌停，投資情緒瞬間崩落。中時財經即時 ・ 4 小時前