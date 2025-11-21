《英雄聯盟》中國粉絲超有才！改編華語金曲狂酸LPL戰隊，單首點閱就破2600萬

雖然 2025《英雄聯盟》世界大賽已經圓滿落幕，韓國 LCK 賽區的傳奇戰隊 T1 成功寫下歷史，在十年之後終於挑戰三連霸成就成功，也拿下隊史第 6 座《英雄聯盟》世界冠軍。不過這也代表，地主中國 LPL 賽區無法成功將冠軍獎盃留在自家賽區，距離他們上次奪冠也已經是 2021 年的 EDG 戰隊了，這一次世界大賽上 LPL 賽區最好的成績是挺進四強的 TES 戰隊，但最後卻被 T1 直落三擊敗，還寫下本次世界賽的最快 BO5 紀錄。而這似乎也激發了中國 LPL 賽區的觀眾們無窮的創作欲望（？），在中國影音網站 Bilibili 上，就有許多人改編經典華語金曲來大酸特酸 LPL 戰隊的今年表現。

(Credit:LOLEsports)

回顧今年《英雄聯盟》中國 LPL 賽區的國際賽表現，初陣對抗賽時第一賽段冠軍 TES 拿下了賽區代表權，但在循環賽階段卻只贏過美洲 LTA 賽區的代表隊 TL，在淘汰賽上也被 HLE 直落三淘汰，草草結束 LPL 賽區今年的第一個國際賽。

而在今年的季中邀請賽與世界大賽上，LPL 賽區都成功殺進了四強，但精采的表現反而大多是國際賽舞台的新面孔 AL 戰隊打出來的，他們在季中邀請賽上不論面對 Gen.G 還是 T1 這些頂尖隊伍，都毫不怯場，只是在力拼五局之後仍然遺憾落敗，並且在今年《英雄聯盟》世界大賽上 AL 與 T1 的八強賽也被許多網友視為是今年最值得全程看完的 BO5 賽事。而成功以 3：1 贏下 G2 挺進四強的 TES 在四強賽時則遭到 T1 毫不留情的直落三擊敗，更寫下 2025 世界賽最速 BO5 紀錄，至於 BLG 今年則在 16 強就慘遭淘汰，無緣淘汰賽。

而事實上，2022 年時中國 LPL 賽區的 RNG 在季中賽上擊敗 T1 拿下冠軍後，2023 年的季中賽 JDG 與 BLG 會師決賽、2024 年季中賽上 BLG 也在敗部淘汰了 T1。至於世界賽舞台上 WBG 與 BLG 分別在 2023 與 2024 年都殺進了冠軍賽，這兩年 LPL 的隊伍也都是全員進八強，因此今年的成績的確相較之下是最差的。

也因此，許多極富創意的網友就不斷改編各種華語金曲，來花式大酸 LPL 賽區隊伍在今年國際賽事上的表現，並且不論是知名卡通《喜羊羊與灰太狼》的中文主題曲、張宇的《月亮惹的禍》、周杰倫的《青花瓷》、《說好的幸福呢》、伍佰的《挪威的森林》、《突然的自我》這些經典歌曲都難不倒網友，而且更有人改編林俊傑的《醉赤壁》時還大秀填詞功力，填出兩份發音一模一樣的歌詞但卻是完全不同的意思。

這其中，甚至連近期爆紅的《跳樓機》都難逃被改編的命運，改編完後的《跳樓極》還獲得 820 萬播放量，獲得大家認可。不過，今年這些改編作品中，播放量之王則是改編自伍佰老師《突然的自我》的《突然的陀螺》，播放量突破 2600 萬，也是唯一一首破千萬播放量的改編作品。而這麼多百萬級改編金曲的出現也不禁讓人覺得中國的觀眾們真的太有才華了，讓大家從小聽到大的華語金曲以另一種方式繼續傳唱。