《英雄聯盟》中國老牌戰隊RNG迎來終章！官方發文「RNG Out」告別過去榮辱

對於全球關注《英雄聯盟》職業電競的老觀眾們來說，來自中國 LPL 賽區的 RNG 戰隊想必不陌生。從皇族時期開始，總共殺進了 7 次《英雄聯盟》世界大賽，拿下了三座《英雄聯盟》季中邀請賽冠軍，在 LPL 賽區也捧起了 5 座冠軍獎盃，可謂戰功赫赫，並且也因為《英雄聯盟》戰隊的成功讓 RNG 能夠跨足其他電競項目，極盛時同時營運著 6 支職業電競戰隊。不過，近年來的經營不順讓這個老牌俱樂部面臨著欠薪、違約、與選手對簿公堂等問題，母公司也在今年 8 月份宣告破產。而現在看起來，這個老牌電競俱樂部似乎已經沒有回歸的可能了，昨（8）天透過官方 X 發文：「RNG Out.」。

(Credit:RNG)

廣告 廣告

早在去年 8 月，中國老牌《英雄聯盟》戰隊與電競俱樂部 RNG 的母公司天同文化傳播就已經被發現申請破產，去年賽季結束後宣布退出《英雄聯盟》LPL 賽區的舉措似乎也無法拯救俱樂部，讓從 2023 年開始接連不斷爆發的經營不善消息最後還是成為了壓垮 RNG 的最後一根稻草。

而事實上，回到 2013 年，當時還叫做「皇族俱樂部」的 Royal Club 就與《英雄聯盟》傳奇選手 Uzi 一起殺進世界大賽的總決賽舞台，最後才倒在了《英雄聯盟》第一人 Faker 領軍的 SKT T1 手下，屈居亞軍。而從那時候開始，RNG 戰隊就成為了中國《英雄聯盟》賽區最為人所知的一支隊伍，在 2016 年重返《英雄聯盟》世界大賽後就連續 4 年都成功殺進世界賽，在 2021、2022 年時更達成了季中邀請賽的二連霸成就與進入世界賽，堪稱那段時間中國 LPL 賽區在《英雄聯盟》國際賽成績最好的隊伍。

(Credit:LOLEsports)

加上陣中的 Gala、Uzi、MLXG 等超級明星選手，讓 RNG 在全球都有著許多粉絲，也讓他們隨著那時候的成功，除了《英雄聯盟》外也跨足《王者榮耀》、《Dota2》、《絕地求生》、《QQ飛車》、《鬥陣特攻》等項目，最顛峰時俱樂部旗下有 6 支電競戰隊同時運作。

不過，自 2023 年起 RNG 的經營狀況就不斷下滑，連年爆出欠薪與違約問題，總計被索賠金額突破 40 億新台幣天價，而且還曾為了籌錢，甚至不惜出售自己的過往榮譽，把以前拿下 LPL 冠軍獎盃或者季中邀請賽冠軍獎盃做成復刻版拍賣使用權。就連出身自 RNG《英雄聯盟》戰隊，在戰隊效力長達八年之久的傳奇老將 Uzi 最後也與隊伍對簿公堂，要求 RNG 支付積欠已久的費用，並狠批：「如果還是 RNG 粉絲就是神人！」

(Credit:LOLEsports/記者編輯)

而這些越滾越大的債務、法律、經營問題等現在看起來似乎並沒有因為母公司宣布破產、RNG 宣布退出《英雄聯盟》LPL 賽區就獲得緩解，昨（8）天 RNG 官方 X 晚上 8：25 悄悄的放上 Uzi 孤身一人站在鎂光燈下，地上散落著各種電競選手的裝備、過去獎盃榮耀的照片，引用已故 NBA 籃球巨星 Kobe Bryant 的名句：「What can I say, RNG out …」，與粉絲、玩家們告別了。