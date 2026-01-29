《英雄聯盟》傳奇戰隊T1進入新賽季依然是流量保證！場均吸引百萬觀眾同時收看領跑LCK賽區
2025《英雄聯盟》職業賽季正如火如荼的進行中，本週韓國 LCK 賽區也迎來了超級週賽程，讓關注 LCK 賽區比賽的粉絲們都非常期待誰能從超級週中殺出來，突圍殺進季後賽，爭奪代表 LCK 賽區出戰初陣對抗賽的資格。而到目前為止的收視表現也已經出爐，結果依然是去年剛拿下《英雄聯盟》世界冠軍三連霸，並且陣中有傳奇選手 Faker 坐鎮的 T1 領跑，平均每場比賽都能穩定吸引百萬觀眾同時收看賽事。
根據電競賽事收視率統計網站 escharts 的數據，2026 年《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區到目前為止進行的 21 場比賽中，收視最好的前四名就是有傳奇戰隊 T1 出賽的四場比賽，對陣 HLE、DRX、FOX 三支隊伍都吸引了全球百萬名觀眾同時收看，而 23 日對戰 KT 的賽事也有 865,947 人同時收看，見證 T1 上演的超奇蹟逆轉秀。
而如果從觀眾平均人數來看，T1 場均可以吸引約百萬名觀眾同時收看，領先第二名的 HLE 戰隊 30 萬之多，而 KT、FOX 等其他戰隊每場比賽則大約能吸引 40~50 萬名觀眾一起收看 LCK 賽事。也讓許多網友笑說，「其實也就分成 T1 與對手們」、「T1+跟 T1 打的」，顯見即便到了 2026 年的《英雄聯盟》職業賽季，傳奇戰隊 T1 的一舉一動與賽場表現依然是最讓全球《英雄聯盟》觀眾們關注的事情。
