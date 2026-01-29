Yahoo奇摩遊戲編輯部

《英雄聯盟》傳奇戰隊T1進入新賽季依然是流量保證！場均吸引百萬觀眾同時收看領跑LCK賽區

2025《英雄聯盟》職業賽季正如火如荼的進行中，本週韓國 LCK 賽區也迎來了超級週賽程，讓關注 LCK 賽區比賽的粉絲們都非常期待誰能從超級週中殺出來，突圍殺進季後賽，爭奪代表 LCK 賽區出戰初陣對抗賽的資格。而到目前為止的收視表現也已經出爐，結果依然是去年剛拿下《英雄聯盟》世界冠軍三連霸，並且陣中有傳奇選手 Faker 坐鎮的 T1 領跑，平均每場比賽都能穩定吸引百萬觀眾同時收看賽事。

(Credit:LCK)
(Credit:LCK)

根據電競賽事收視率統計網站 escharts 的數據，2026 年《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區到目前為止進行的 21 場比賽中，收視最好的前四名就是有傳奇戰隊 T1 出賽的四場比賽，對陣 HLE、DRX、FOX 三支隊伍都吸引了全球百萬名觀眾同時收看，而 23 日對戰 KT 的賽事也有 865,947 人同時收看，見證 T1 上演的超奇蹟逆轉秀。

而如果從觀眾平均人數來看，T1 場均可以吸引約百萬名觀眾同時收看，領先第二名的 HLE 戰隊 30 萬之多，而 KT、FOX 等其他戰隊每場比賽則大約能吸引 40~50 萬名觀眾一起收看 LCK 賽事。也讓許多網友笑說，「其實也就分成 T1 與對手們」、「T1+跟 T1 打的」，顯見即便到了 2026 年的《英雄聯盟》職業賽季，傳奇戰隊 T1 的一舉一動與賽場表現依然是最讓全球《英雄聯盟》觀眾們關注的事情。

