《英雄聯盟》全球大調查「何時開始看比賽」？台灣網友一面倒狂推：TPA帶我入坑
《英雄聯盟》職業電競發展至今已經 16 年過去，在這個賽場上也早已留下了許多場膾炙人口，全球《英雄聯盟》電競粉絲的經典對決。而最近 LoLEsports 官方就發文詢問，「人生中第一場看的比賽是？」，結果許多台灣粉絲都一面倒的回憶，自己就是在 14 年前，震驚世界的 TPA 時代開始看《英雄聯盟》的比賽的。
最近《英雄聯盟》全球電競（LOLEsports）在官方 Instagram 就發文詢問，「你人生中看的第一場《英雄聯盟》電競賽事是什麼？」，讓許多網友都留言分享自己的回憶。從 2011 年第一屆世界大賽的冠亞賽 Fnatic 對決 aAa 開始，S2 世界大賽上 CLG.EU 對決 WE 那場「史上最久 BO3」、2017 年的季中邀請賽，再到最近也有新觀眾從 2022 年 DRX 奪冠才開始看比賽，加入《英雄聯盟》職業電競。
而這個問題在台灣論壇 PTT 上也掀起討論，不過，相比於全球粉絲都各自在不同的時間點開始收看《英雄聯盟》電競賽事，PTT 貼文底下許多網友的回答都比較一致表示，大多都是在 TPA 時期開始看比賽的。
有人從 S2 八強賽 TPA 對決 NJ SWD，或者四強對陣 M5 的 BO3 開始，也有人在總決賽 TPA 對上 AZF：「第一次看決賽就贏了，好爽！」或者奪冠後回國的 S3、S4 賽季才加入：「其實也忘了是哪一場了，但就是 TPA」、「TPA」
也有許多網友都提到，除了 S2 的驚奇之旅外，TPA 後來在台灣線下所打的各種表演賽，或者 GPL 賽事也都成為了他們的入坑起點。有網友也坦言，時間真的過去太久了，「想不起來 TPA 的哪一場了」，但也承認那之後就開始入坑，收看《英雄聯盟》電競賽事，而網友們的熱議討論或許也再一次證實了，雖然距離 TPA 的傳奇之旅已經 14 年過去，但因為他們而入坑的觀眾們依然能記得，當時是什麼力量推動自己，一股腦栽入《英雄聯盟》職業電競的世界的，或許也能說這一代觀眾都是「TPA 世代」也不為過。
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