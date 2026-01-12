《英雄聯盟》兩天56場、93%勝率衝韓服前10！神秘帳號被懷疑是AI：馬斯克是你？

近日韓國《英雄聯盟》天梯出現一個引發大量討論的神秘帳號！該帳號自 1 月 8 日開始進行積分賽，短短兩天內打了 56 場，拿下 52 勝，勝率高達誇張的 93%，直接衝上韓服第 10 名（最高曾達第 4 名））。這名玩家主打中路位置，根據網友觀察，這個帳號幾乎每天都是從中午一路打到凌晨兩點，且每一場結束後都立刻再排下一場，幾乎沒有休息時間，如此誇張的勝率與長時間高強度對戰，讓不少人熱議：「難不成是AI？」更有人直指是不是馬斯克正在練他的 AI 帳號。

這個場次數量與勝率，都讓不少人懷疑是 AI 在玩（圖源：英雄聯盟）

由於這個表現過於異常，不少網友聯想到先前馬斯克（Elon Musk）曾公開提及，希望以 AI 挑戰《英雄聯盟》最強隊伍的構想，當時引起剛出爐的世界冠軍 T1 直接正面回應，不過後續在一些訪談中，T1 內部人員表示還沒有收到馬斯克的邀請，如果真的有收到，會再進行評估。

而這個帳號也快速引起網友們熱議：「兩天 56 場，真假啊 人類做得到嗎」、「連續14小時+連勝 不覺得人類能辦到」，有些人則是直接點名 AI：「搞不好是AI」、「感覺是AI」、「以打的時間來說不像人類的行動模式」。但也有另一派表示：「LCK的練習生啦 年輕人精力很旺盛的」、「替補才會整天打排位」。而這個帳號究竟是 AI、外掛，還是真的有什麼新的神秘高手在爬分，可能要等「本人」出面承認才能知道了。