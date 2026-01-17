《英雄聯盟》前職業選手大師兄談新WASD模式：「僅適合新手玩家，職業選手等高層級對戰不能用」

雖然已經推出 15 年了，但直到現在《英雄聯盟》仍然不斷與時俱進，透過不斷推出新英雄、新更新、翻新地圖機制等方式，讓每年賽季一開始時全球玩家仍能感受到滿滿的新鮮感，不斷回到遊戲中繼續玩。而在去年 12 月時，《英雄聯盟》開發團隊替遊戲推出的全新 WASD 模式正式上線，也引起許多討論，前歐洲 LEC 賽區的官方主播 Caedrel 也曾表示，這個模式能讓下路玩家輕鬆獲得更好的遊戲表現。不過，最近前 LCS 賽區的傳奇選手 Doublelift 直播聊到這個新機制時則認為，WASD 模式是對於新手玩家更有好，但職業選手們並不會採用。

(Credit:LOLEsports)

自 LCS 賽區退役之後轉型實況主的 Doublelift 最近在直播時回應觀眾的提問，有人就問他《英雄聯盟》的新 WASD 操作模式會不會讓職業選手們拿來使用。而 Doublelift 則直言，這應該是完全不可能的事情。Doublelift 進一步解釋，WASD 模式由於只能控制角色往八個方向移動，「因此就是《英雄聯盟》中較差的移動機制。」

Doublelift 解釋，《英雄聯盟》設計之初就不是為了玩家只需要單純往八個方向移動來設計，很多時候玩家需要非常靈活、精準的移動來躲避敵方的技能。「這種情況無時無刻都在發生，比方說在對線時，你於敵人站在對角線的兩端，就不是單純的往左、往右、往上，或往下互動，所以你透過 WASD 模式發出的操作指令都與這個狀況不相符。」，以及他也提到，野區的路徑設計也不是單純的依照上下左右進行設計，因此其實使用 WASD 操作模式的話在遊戲中的每一個動作都會「效率低下」。

因此，Doublelift 就認為，以職業選手或者較高層級的玩家們而言，預設用滑鼠與鍵盤搭配的操作模式其實是更好、也更符合邏輯的，因為會讓玩家們更容易打出精準的操作。不過，Doublelift 也表示，以新手玩家的角度來說，或許 WASD 模式會更容易上手，輕鬆的放技能、拿到人頭，「因此這或許就是 WASD 模式的意義。」