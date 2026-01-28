《英雄聯盟》北美英文「工作 JOB」變禁詞，網友：確實是很恐怖的詞彙

最近《英雄聯盟》北美伺服器的玩家發現，遊戲內的文字審查系統似乎出現了讓人困惑的判定，相當普遍的英文單字「Job」（工作）居然被列入禁字。當玩家嘗試在對話中輸入該單字時，系統會將其強制替換為星號「****」不顯示。

（圖源：英雄聯盟）

這情況發生後導致玩家無法正常打出「Good Job」來稱讚隊友表現，被迫只能改用縮寫「GJ」或是透過加上驚嘆號「Good Job!」來規避系統偵測。社群上也引起熱議，許多網友幽默的開玩笑，表示對於沉浸在遊戲世界的玩家而言，現實中的「工作」確實是很可怕又讓人反感的詞彙，因此被官方列為「禁語」似乎也合情合理，反諷：「感謝 Riot 讓我玩這款遊戲時更自在」。

至於為何一個普通單字會被封鎖，有網友推測除了北美被作為一些黃色笑話外，假如不是錯誤，那原因可能源自巴西地區的特殊用語習慣，在巴西「Job」一詞逐漸演變成性相關工作的隱晦代稱。由於《英雄聯盟》的聊天過濾系統有時會納入不同地區的敏感詞彙進行跨區審查，推測官方可能是為了防堵該單字在特定語境下的不雅含義，才會導致這個常用英文單字無辜遭殃。