《英雄聯盟》台灣最強上路是誰？全網一致點名Ziv：能單殺無敵SKT Marin的男人

《英雄聯盟》的 15 年時間裡台港澳曾經出現過許多上路選手，從用奈德麗粉碎對手戰術的上路帝王 Stanley 到後來 Ziv、MMD、Rest、3z、Hanabi 等人陸續發跡，現在則是 Azhi、Driver、Rest 成為 LCP 賽區前三名的台灣上路選手。今年 CFO 基於角色池與功能互補的雙上路輪換體系一直備受觀眾討論，也有人提問究竟台灣有哪位上路選手曾受到所有人肯定，而大家的答案全部指向 AHQ 的那個男人 Ziv。

超新星到超老星 Ziv 扛起 LMS 上路大旗（來源：Riot Games）

今年 CFO 簽下了原先在 BYG 的上路選手 Driver 將其與 Rest 組成雙上路陣容進行輪換，不過 CFO 上路的存在感跟其他路線比起來較低，讓觀眾覺得 CFO 想提升成績必須得再補強上路。綜觀過去台灣戰隊的上路選手常常被觀眾詬病，於是有人在論壇提問「臺灣歷屆有大家認可的上路嗎」討論歷年來台灣最強的上路選手是誰，推文除了 2012 年的世界冠軍上路 Stanley 以外最多的答案就是前 AHQ 上路選手 Ziv。原因在於 2015 年被稱為超新星的 Ziv 有太多的精彩畫面，最令人印象深刻的是那年世界大賽 Ziv 用達瑞斯幫助隊伍加賽戰勝 C9 挺進八強、後續面對幾乎無敵的 SKT 上路 Marin 也打得有來有回，Ziv 甚至一局遊戲單殺對方兩次。

Ziv 達瑞斯單殺 Marin（來源：LoL Esports）

Ziv 最早發跡於業餘隊伍，2014 年離開 HKA 加盟 AHQ 後一待就是六年，對於觀眾而言 Ziv 儘管後期被戲稱超老星但他總是能在隊伍需要時挺身而出，尤其是 AHQ 末期其他路線的選手早已換過一輪時唯有他始終都在，直到 AHQ 離開 PCS 後他才短暫前往中國 LPL 賽區加入 RW。

除了 Ziv 以外也有觀眾回憶起 TPA Stanley 還有 2019 年 JT 最強時期的上路 Rest，上路帝王 Stanley 曾靠著獨特的遊戲理解成為令所有對手頭痛的存在，只要看過 2012 年世界大賽的人都不會忘記他的慎與奈德麗；至於 Rest 在 2019 年那段時期實力自信兼具，再加上酷愛 BM 的霸氣個人風格讓他成為了場上焦點。