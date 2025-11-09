《英雄聯盟》史上首個三連冠誕生！T1電信大戰五局打滿奪隊史第六冠
2025《英雄聯盟》世界大賽今（9）天進入最後的總決賽階段，T1 與 KT 兩隻來自 LCK 賽區的傳統豪門在經過一個多月的征程後成為最後存活的兩支戰隊，進行一場 BO5 對決決定今年的《英雄聯盟》世界冠軍獎落誰家。結果 T1 與 KT 兩支隊伍互不相讓，雙方在團戰中都各有勝場，但在 KT 率先取得聽牌優勢後，T1 反而成功頂住壓力，在團戰中不斷繳出比 KT 還要優秀的拉扯能力，最後全球《英雄聯盟》職業電競的粉絲們在世界大賽開打 15 年後終於親眼見證，歷史上第一個三連霸王朝的誕生，2026《英雄聯盟》世界冠軍：T1。
第一場比賽 KT 在前 15 分鐘的防守十分成功，屢屢化解 T1 的攻勢，成功反打拿到了人頭與經濟優勢，13 分鐘就領先 2000。不過，進入中期後的 T1 真的太強了，Faker、Doran、Keria 接連跳出來帶領隊伍成功反打，Doran 更憑一己之力就讓 KT 下路 deokdam 完全沒辦法輸出，讓 T1 在 15 分鐘之後就完全沒有輸掉任何團戰，最後在 T1 拿下巴龍之後持續擴大優勢，KT 在團戰完全無法拿到優勢，最後 T1 笑納第二條巴龍後，T1 上路 Doran 又超遠程抓到 KT 下路 deokdam，帶領隊伍拿下關鍵團戰勝利，收下第一局比賽勝利。
第二局比賽 KT 的打野 Cuzz 再度跳了出來，依然幫助隊伍在前 15 分鐘獲得優勢。不過，15 分鐘一到 T1 的狀態又回穩了，這次下路 Gumayusi 跳了出來，在殘局中穩住局面，扳回一點局勢。但這一次 KT 中路 Bdd 的梅爾也馬上還以顏色，讓 KT 繼續維持自己的領先優勢，接著雖然雙方平穩度過了 30 分鐘之前的時間，但在關鍵的巴龍團戰中 KT 率先抓到了 Faker，拿下巴龍與龍魂後推掉 T1 的兩路高地，最後也抓到 Doran 自撞失誤，雖然差點被 T1 在主堡前翻盤，但最後還是順利扳平比數。
第三局比賽 KT 打野 Cuzz 拿出了蒙多醫生，結果在遊戲一開始就虎口奪食，從 T1 手中重擊搶到小龍，扳回前期的些許劣勢，但到了 15 分鐘，T1 打野 Oner 又找到了機會，幫助隊伍成功收割團戰勝利掌握預示者。但接下來 KT 打野 Cuzz 蒙多醫生的選擇發揮了作用，T1 幾乎無法在團戰中奈何 Cuzz，靠著 Cuzz 的超高坦度，KT 輕鬆收下巴龍團戰勝利與巴龍 Buff，而雖然 T1 在 34 分鐘在上路抓到了 PerfecT，Faker 也秒殺了 Bdd，但 KT 打野 Cuzz 的蒙多醫生加上生化龍魂的加持根本不會被撼動，帶領隊伍拿下最後的團戰勝利，拿下聽牌優勢。
第四局比賽被逼進絕境的 T1 讓 Faker 拿出了艾妮維亞面對 Bdd 的卡莎碧雅，Gumayusi 則拿出了自己的克黎思妲。結果這一次從遊戲中期開始這兩隻角色完全限制、摧毀了 KT 的陣型，KT 上路 PerfecT 的魔鬥凱薩整場比賽的大絕施放後完全打不贏 T1 的成員，最後 T1 拿下了所有能拿的地圖物件，將比賽拖入第五局！
最後一局比賽，Faker 與去年一樣鎖下了加里歐，隊友 Oner 也頻頻關照上路 Doran 收到成效，讓 T1 迅速滾起了遊戲雪球，最後今年世界賽再度重演了去年《英雄聯盟》世界大賽的結果，世界冠軍戰隊：T1，也代表《英雄聯盟》史上首個三連霸王朝正式誕生，對於 T1 與 Faker 來說，八年前他們第一次挑戰三連冠飲恨了，但這一次他們終於成功寫下歷史，拿下隊史第 6 冠，也拿下前無古人，而且很可能後無來者的三連霸成就。
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 2 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 4 小時前
中職》古久保健二率隊奪冠後功成身退 將卸下樂天桃猿總教練一職
中華職棒樂天桃猿球團今天（9日）證實，日籍總教練古久保健二將卸下總教練一職，正式結束他在桃猿的執教階段，離任前，古久保也含淚向球員們一一道別。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 4 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 9 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 4 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前