《英雄聯盟》史上首個三連冠誕生！T1電信大戰五局打滿奪隊史第六冠

2025《英雄聯盟》世界大賽今（9）天進入最後的總決賽階段，T1 與 KT 兩隻來自 LCK 賽區的傳統豪門在經過一個多月的征程後成為最後存活的兩支戰隊，進行一場 BO5 對決決定今年的《英雄聯盟》世界冠軍獎落誰家。結果 T1 與 KT 兩支隊伍互不相讓，雙方在團戰中都各有勝場，但在 KT 率先取得聽牌優勢後，T1 反而成功頂住壓力，在團戰中不斷繳出比 KT 還要優秀的拉扯能力，最後全球《英雄聯盟》職業電競的粉絲們在世界大賽開打 15 年後終於親眼見證，歷史上第一個三連霸王朝的誕生，2026《英雄聯盟》世界冠軍：T1。

(Credit:LOLEsports)

第一場比賽 KT 在前 15 分鐘的防守十分成功，屢屢化解 T1 的攻勢，成功反打拿到了人頭與經濟優勢，13 分鐘就領先 2000。不過，進入中期後的 T1 真的太強了，Faker、Doran、Keria 接連跳出來帶領隊伍成功反打，Doran 更憑一己之力就讓 KT 下路 deokdam 完全沒辦法輸出，讓 T1 在 15 分鐘之後就完全沒有輸掉任何團戰，最後在 T1 拿下巴龍之後持續擴大優勢，KT 在團戰完全無法拿到優勢，最後 T1 笑納第二條巴龍後，T1 上路 Doran 又超遠程抓到 KT 下路 deokdam，帶領隊伍拿下關鍵團戰勝利，收下第一局比賽勝利。

第二局比賽 KT 的打野 Cuzz 再度跳了出來，依然幫助隊伍在前 15 分鐘獲得優勢。不過，15 分鐘一到 T1 的狀態又回穩了，這次下路 Gumayusi 跳了出來，在殘局中穩住局面，扳回一點局勢。但這一次 KT 中路 Bdd 的梅爾也馬上還以顏色，讓 KT 繼續維持自己的領先優勢，接著雖然雙方平穩度過了 30 分鐘之前的時間，但在關鍵的巴龍團戰中 KT 率先抓到了 Faker，拿下巴龍與龍魂後推掉 T1 的兩路高地，最後也抓到 Doran 自撞失誤，雖然差點被 T1 在主堡前翻盤，但最後還是順利扳平比數。

第三局比賽 KT 打野 Cuzz 拿出了蒙多醫生，結果在遊戲一開始就虎口奪食，從 T1 手中重擊搶到小龍，扳回前期的些許劣勢，但到了 15 分鐘，T1 打野 Oner 又找到了機會，幫助隊伍成功收割團戰勝利掌握預示者。但接下來 KT 打野 Cuzz 蒙多醫生的選擇發揮了作用，T1 幾乎無法在團戰中奈何 Cuzz，靠著 Cuzz 的超高坦度，KT 輕鬆收下巴龍團戰勝利與巴龍 Buff，而雖然 T1 在 34 分鐘在上路抓到了 PerfecT，Faker 也秒殺了 Bdd，但 KT 打野 Cuzz 的蒙多醫生加上生化龍魂的加持根本不會被撼動，帶領隊伍拿下最後的團戰勝利，拿下聽牌優勢。

第四局比賽被逼進絕境的 T1 讓 Faker 拿出了艾妮維亞面對 Bdd 的卡莎碧雅，Gumayusi 則拿出了自己的克黎思妲。結果這一次從遊戲中期開始這兩隻角色完全限制、摧毀了 KT 的陣型，KT 上路 PerfecT 的魔鬥凱薩整場比賽的大絕施放後完全打不贏 T1 的成員，最後 T1 拿下了所有能拿的地圖物件，將比賽拖入第五局！

(Credit:LOLEsports)

最後一局比賽，Faker 與去年一樣鎖下了加里歐，隊友 Oner 也頻頻關照上路 Doran 收到成效，讓 T1 迅速滾起了遊戲雪球，最後今年世界賽再度重演了去年《英雄聯盟》世界大賽的結果，世界冠軍戰隊：T1，也代表《英雄聯盟》史上首個三連霸王朝正式誕生，對於 T1 與 Faker 來說，八年前他們第一次挑戰三連冠飲恨了，但這一次他們終於成功寫下歷史，拿下隊史第 6 冠，也拿下前無古人，而且很可能後無來者的三連霸成就。