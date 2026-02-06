《英雄聯盟》大亂鬥被玩出天胡套路！艾希大絕觸發無限迴圈輕鬆一鍵五殺引熱議：「神仙鬥法」

在《英雄聯盟》開發團隊替隨機單中（ARAM）模式加入海克斯增幅裝置，推出新模式大亂鬥之後就廣獲好評，幾乎全球所有伺服器的玩家都非常喜歡這個點子，能替大家已經玩了 14 年的 ARAM 模式加入讓人眼睛為之一亮的新鮮感。而由於這個新模式真的大受歡迎，開發團隊也收回大亂鬥原本是限時模式的成命，使其繼續待在《英雄聯盟》當中，日前替大亂鬥模式新作的增幅羈絆系統與新增幅也已經上線。只不過，新系統上線後竟直接被玩壞，國外就有玩家用艾希，選到特定增幅組合後完成「一鍵五連殺」！

(Credit:Riot Games)

在日前《英雄聯盟》的新版本更新中，隨機單中：大亂鬥模式加入了許多新增幅，沒想到，在經過網友的多方嘗試之後（？），國外有一位玩家在使用艾希時，那一局遊戲偷抽到了爆擊沖天炮與見縫插針，結果讓他的大絕命中對手後，就無限迴圈觸發了爆擊沖天炮，輕鬆拿下五連殺。

能夠滿足這個效果的原理是，裝備「黑焰火炬」能在使用技能造成傷害時對敵軍造成持續三秒的額外燃燒傷害，而增幅「見縫插針」能讓持續傷害暴擊，因此會觸發爆擊沖天炮，射出爆竹擴散到其他目標。

而這個彈射出去的爆竹又會被視為技能，因此繼續觸發黑焰火炬的持續傷害，然後回到見縫插針暴擊傷害觸發爆擊沖天炮，就這樣直接把敵方五個英雄無限彈到死，而且觸發方式超簡單，只要讓自己的暴擊率達到 100%，出一件黑焰火炬或者用其他造成持續傷害的方法，加上核心增幅就能天胡。

這個片段曝光後也引起網友熱議，「太好玩了吧」、「左腳踩右腳XD」、「好玩遊戲」，不過，也有人指出其實這個玩法在測試服時就已經被試出來了，只是沒想到竟能活到正式版本。也有人笑稱，這些天胡玩法真的會把《英雄聯盟》變成各種神仙打架，讓每場大亂鬥都變成神仙鬥法。