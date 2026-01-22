《英雄聯盟》大混戰史詩級改動！Ping「問號燈」能造成傷害，玩家笑：應該要能打隊友

在過去《英雄聯盟》推出的 15 年間，除了召喚峽谷與隨機單中（ARAM）兩個永久模式外，開發團隊每年總會想辦法探索更多有趣的玩法，推出如阿福快打等許多廣受大家歡迎的《英雄聯盟》限時模式，讓玩家們總願意回到遊戲中嘗試。而在去年年底，《英雄聯盟》推出的「隨機單中：大混戰」更廣獲玩家好評，紛紛都敲碗將這個加上海克斯增幅的 ARAM 模式變成永久模式，讓官方直接撤回了原訂於一月初結束活動的決定，繼續進行後續更新，而就在今（22）天上線的新版本測試中，Ping 問號也能造成傷害了？

(Credit:Riot Games)

廣告 廣告

自從《英雄聯盟》的 Ping 燈系統全面改進上線後，就受到了玩家們的歡迎，因為從那之後大家想要警告隊友「敵人消失」、「我正趕路支援」、「全力拚殺」、「此處有敵人視野」等戰術細節就不用打字了，只需要 Ping 個信號燈就能解決。不過，就如同網路上的所有事情一樣，由於「敵人消失」的信號燈是一個「？」，因此不論在世界上哪一個《英雄聯盟》伺服器，許多玩家都會衍生出另一個用法：質問隊友「你到底在做什麼？」，讓問號燈成為全球《英雄聯盟》玩家最愛使用的信號燈之一。

而現在，這個大家最愛的信號燈又能帶給玩家們幫助了，今（22）天《英雄聯盟》測試伺服器（PBE）上線全新的隨機單中：大混戰新稜鏡級增幅：「Ping 問號燈會朝信號地點發射一枚導彈，對敵方造成魔法傷害，並治癒我方生命。」，代表只要燈 Ping 的夠快，就能對敵人產生超高輸出。

不過，由於很多時候大家也會拿來 Ping 隊友，對自己隊友的表現感到疑惑，因此也有網友看到這個改動後建議，「敲碗能傷害隊友」、「應該要能打友軍」、「都是拿來丟隊友的」。

此外，現行的 Ping 燈系統沒有範圍限制，因此如果這個增幅能正式上線，或許也可能將是橫跨整張地圖的地圖炮。但也有人似乎不敢相信，「愚人節太早了吧？」、「想看九個問號同時在同一個人頭上」，許多玩家也盛讚，這次改動真的是德政，「有夠好笑」、「超讚」、「改動超棒！」