《英雄聯盟》官方否認2代傳聞！2027年召喚峽谷全面重製、客戶端翻新確定

做為一款已經推出了 15 年的老牌競技遊戲，之前曾有傳聞爆料指出《英雄聯盟》將要推出 2 代遊戲，取代現在的遊戲版本。不過，今（19）天開發團隊直接正面否定完全沒有這件事，但就與 2015 年時重製召喚峽谷的地圖美術更新一樣，接下來召喚峽谷又將迎來新一次的超大視覺重製，並且也會因此迎來玩法調整，而《英雄聯盟》的遊戲內客戶端也會重做，這些相關改動預計要等到 2027 年才會正式上線。

官方提前劇透重製啦！（圖源：英雄聯盟）

Riot Games 的《英雄聯盟》設計師 Meddler 今（19）日分享對於《英雄聯盟》未來的長期改動：2015 年被更新過一次美術設計的召喚峽谷又將獲得一次新的視覺美術更新，帶給大家更多關於這個老地圖的新鮮感，並且也會因為這次視覺更新調整遊戲玩法，並且開發團隊也會藉著這次機會重做《英雄聯盟》遊戲內的客戶端，能與遊戲內的相關體驗整合在一起。並且，開發團隊也將改善《英雄聯盟》每局對戰前的系統以及新手的遊戲體驗。

這些改動預計將於 2027 年才會正式到來，並且 Reddler 也表示，將會在接下來的開發新訊，以及明年的《英雄聯盟》季中邀請賽與世界大賽之間帶來更多相關細節。不過，這些改動的負責人已經被發現將由開發《英雄聯盟》成就系統的高級設計師 BarackProbama 負責，他也同意許多網友們的許願，紛紛要求《英雄聯盟》中造型選擇系統能夠更好用，此外 BarackProbama 也表示，他認為在《英雄聯盟》一局遊戲結束後，玩家應該要能在看遊戲數據的同時排下一場對局，如此一來會更有效率。