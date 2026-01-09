《英雄聯盟》官方認紅藍方確實有勝率差異！新賽制「優先選擇權」解除選邊與BP綁定盼能更平衡

已經過去的 2025《英雄聯盟》職業賽季對全球電競粉絲來說真的相當難忘，大家一起見證了 T1 戰隊達成了史無前例的三連霸王朝紀錄。不過，時間過得很快，轉眼間 2026 年《英雄聯盟》職業賽季就要展開，今（9）天公布的開發新訊影片中也特別提到了 2026 年賽季的重大改動「優先選擇權」，由於《英雄聯盟》的紅藍方勝率的確有所差異，因此「優先選擇權」將在全球六大賽區施行，讓選角順序與紅藍方選邊將不再強制綁定。

(Credit:LOLEsports)

《英雄聯盟》國際事務推廣與賽事總監 Whalen Rozelle 與電競總監 Chris Greeley 在最新的開發新訊影片中提到，在全局 BP（無畏選角）成功之後，他們也依然在探索如何在選角階段給予隊伍更多的自主權，而 Chris Greeley 也表示，在與職業隊伍們交流過後，他們決定推行新的「優先選擇權」。

Chris Greeley 介紹，具體來說就是未來職業賽事中隊伍將不只有單純的「選邊」，以後獲得「優先選擇權」的隊伍能夠自由選擇優先選邊還是優先選角，例如在一場 CFO VS GZ 的比賽中，假設 CFO 選擇自己要是藍方，那麼 GZ 戰隊就能選擇他們在 BP 時要先選英雄還是後選英雄，不像以往他們居於紅方就必須面對後選壓力，讓強勢英雄先被對手搶走。而在這個例子中，如果 CFO 選擇要優先搶角，那麼選邊權就會交給 GZ，讓他們選擇要在藍方還是紅方。

電競團隊表示，這是因為他們發現，《英雄聯盟》中紅藍方的勝率確實存在差異，但這個優勢由很多因素所決定，無法由單純強化某一方來解決。因此他們覺得與其想辦法消除系統帶來的優勢，不如提供給選手與隊伍更多彈性，透過解除選角與選邊綁定的方式來提供更多戰術靈活性，而不會被侷限在紅方或者藍方的固有優勢。《英雄聯盟》電競團隊也確認，優先選擇權將成為 2026 年賽制大改的一部分，會直接在所有賽區中啟用，並且也會收集這項新賽制改動的回饋，確保達到理想的電競平衡與競技深度。