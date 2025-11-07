《英雄聯盟》宣布明年「初陣對抗賽」規模擴大全程BO5，全局BP確定沿用！

轉眼間，2025《英雄聯盟》職業電競賽季只剩下最後一場 BO5 賽事：《英雄聯盟》世界賽由 T1 對決 KT 的總冠軍戰，決定誰能拿下今年的《英雄聯盟》世界冠軍。而在今（7）日 Riot Games 舉辦了賽前記者會，分享許多這次世界賽與明年賽季的相關消息，《英雄聯盟》全球電競負責人 Chris Greeley 就表示，從中國直播平台的相關數據看起來，今年的收視表現又有所進步，而明年賽季也將保留無畏徵召、初陣對抗賽將擴大規模到 8 隊，在 CBLoL 賽區採取全程 BO5 開打，並且未來也會規劃更多的國際賽事，如同中國三大直播平台舉辦的亞洲邀請賽一樣，給更多隊伍有打國際賽事的機會。

(Credit:LOLEsports)

《英雄聯盟》全球電競負責人 Chris Greeley 在今（7）天的記者會中分享，今年的世界賽收視數據到目前為止看起來明顯更好了，從瑞士輪開始中國直播平台的觀眾峰值、每分鐘平均觀眾數都有所上升。而他也特別提到，後天總冠軍賽的賽前開幕表演將著重於音樂技術與敘事內容，保證會讓全球觀眾們十分難忘。

並且 Chris Greeley 也特別點出，加入全局 BP 後明顯也有助於激發隊伍間更加激烈的競爭，因此 2026 年賽季也會繼續沿用。同時，Chris Greeley 也曝光明年初陣對抗賽的舉辦場地，宣布將於重新從 LTA 賽區分割出來的 CBLoL 賽區舉辦，舉辦地點為巴西里約熱內盧的奧運主場館。此外，2026《英雄聯盟》初陣對抗賽將採取全程 BO5 賽制，參賽隊伍規模也將從 5 隊擴充至 8 隊，其中 CBLoL 賽區將在明年的初陣對抗賽與季中邀請賽有一席保障名額，這一席保障名額並不會影響到其他賽區。

不過，Chris Greeley 被問到是否有機會重新舉辦拉丁美洲賽區賽事時，僅表示目前一切都還在觀望中，但對於太平洋 LCP 賽區他也特別指出，2027 年將會有針對太平洋地區的進一步規劃。

此外，Chris Greeley 也表示，中國三大直播平台舉辦的亞洲邀請賽這個概念很不錯，讓更多沒有成功挺進三大國際賽的隊伍們有了更多國際賽事的機會，也啟發《英雄聯盟》全球電競團隊，未來或許也能與更多第三方組織合作，舉辦更多國際賽事。