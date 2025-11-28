《英雄聯盟》就是今年了...嗎？Faker終於鬆口：「考慮」選加里歐做冠軍造型！

雖然對於《英雄聯盟》的傳奇職業選手 Faker 來說，在他到目前為止 12 年的職業生涯中似乎就沒有不會玩的英雄，角色池深不見底。不過，近年來他的中路加里歐屢屢拯救 T1 於水火之中的精采表現讓全球粉絲留下了非常深刻的印象，也都敲碗希望 Faker 能給加里歐一個冠軍造型。而這次或許真的穩了...嗎？因為 Faker 日前與 Oner、Doran 一起上節目時參與終於鬆口確認，由於加里歐在粉絲中的投票第一名，因此自己正在考慮選擇加里歐製作冠軍造型。

(Credit:LOLEsports)

在今年的《英雄聯盟》世界大賽總冠軍賽上，Faker 在最後決勝第五局當中依然鎖下了加里歐，最後用護國石像龐大的身軀與翅膀擋住了 KT 戰隊的攻勢，帶領 T1 成就了前無古人、很可能也後無來者的三連霸王朝。而想當然的，在奪冠之後 Faker 回到韓國開啟的冠軍造型粉絲投票中，加里歐也獲得了粉絲們青睞拿到第一名，贏了第二名的梅爾 3000 多票。不過，那時 Faker 惡趣味(?)的表示這個投票只是給他一個選擇依據。還開啟第二次投票，最後竟是梅爾勝出，也引起許多粉絲高喊：「加里歐看起來又不是今年...」

但在 23 日 Faker 與 Oner、Doran 一起上節目時終於正面確認，目前自己在考慮的冠軍造型英雄就是加里歐：「因為加里歐的粉絲投票是第一名，所以正在考慮加里歐。」，而至於梅爾 Faker 則表示，「很可惜是第三名還第二名...」，許多網友也都笑說，「先質疑」、「確定再說」、「考慮不代表要」，而對加里歐來說到底是不是就是今年，就得要等待後續官方正式確認才算數了。