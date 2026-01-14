《英雄聯盟》巴西賽區重回獨立地位就出大事！五度國際賽老將涉性騷擾未成年遭無限期禁賽

2026《英雄聯盟》職業賽季馬上就要回歸，而繼去年全球賽區改制，整併為五大聯賽後，今年美洲 LTA 賽區又將走回頭路，重新分割成北美 LCS 聯賽與巴西 CBLoL 賽區。沒想到，重新回到獨立賽區地位的 CBLoL 賽區在開打前就大事，自 2018 年起就是《英雄聯盟》國際賽常客的 paiN Gaming（PNG）戰隊下路 TitaN 被爆出劈腿並性騷擾未成年少女，還將面臨與 5 位女性的訴訟，讓 PNG 也馬上宣布將無限期禁賽 TitaN。

(Credit:LOLEsports)

廣告 廣告

綜合外媒報導，TitaN 前女友 Gabriela Zambrozuski 透過個人 X 發布多篇貼文指控，TitaN 在上一段感情中劈腿她，引起軒然大波。而後，事情越滾越大，很快的 TitaN 也被披露，曾經與一名未成年少女之間有訊息往來，傳送自己的半裸照片給未成年少女，構成性騷擾未成年。

此外，TitaN 還被前女友指控，會將他們之間的私密影片在未經她同意的情況下散布出去，也收到其他女性分享稱自己也受到了性騷擾，因此正打算與其他四位遭到性騷擾的女性一起提起訴訟，而那位未成年少女的父母也將加入。

而這件事情曝光之後，PNG 戰隊也馬上宣布，TitaN 將面臨無限期禁賽，並且也會依據事情發展來進行後續行動，TitaN 則並未針對性騷擾指控做出回應，只是如此一來，這位自 2016 年開始征戰賽場，代表巴西賽區 9 年來 5 度出戰國際賽的沙場老將似乎也已經無法繼續自己的職業生涯，必須交棒給下一代了。