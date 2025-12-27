《英雄聯盟》希瓦娜重製片段流出！新技能特效超像巨龍噴火預計2026賽季3、4月登場！

做為一款已經上線 15 年的老遊戲，《英雄聯盟》一直以來都會對過去推出的英雄進行視覺效果或者技能組重製，以讓他們的強度能夠跟上後來推出的新英雄與遊戲環境。而在這些英雄中，2011 年遊戲剛開服沒多久就推出的龍人英雄希瓦娜可以說是呼聲最高的重製英雄之一，其實早在 2024 年就確定有重製計畫了，只是因為各種原因而延宕至今。不過，日前卻已經有爆料消息流出，在網路上出現了希瓦娜新的技能特效片段，結果那個火焰效果看起來超誇張。

(Credit:Riot Games)

《英雄聯盟》社群知名爆料者 @BigBadBear__ 日前在 X 上傳了最新爆料，流出了正在進行重製，原定於 2026 賽季 3~4 月上線的希瓦娜新特效。從特效中可以看出，人類型態的希瓦娜與巨龍型態希瓦娜的火焰吐息有完全不一樣的特效，其中巨龍型態的特效看起來真的就像是巨龍從空中吐息，用自己的火焰灼燒大地，在地上留下如藍寶大絕「等離子火箭」一樣的灼燒路徑，並且敵人站在火焰上似乎也會持續受到傷害。

而事實上，希瓦娜其實在之前就已經贏過許多次英雄重製投票，只是卻因為各種因素而延宕至今。根據設計師分享的規劃，希瓦娜重製預計將於明年 3、4 月上線，到時候玩家們在《英雄聯盟》中就能體會到重製過後的希瓦娜會如何發揮她的巨龍本色，燒翻召喚峽谷了。