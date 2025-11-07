《英雄聯盟》年底轉會期第一槍？LPL被爆料有隊伍「同時接觸HLE Zeus與Viper」！

轉眼間，2025《英雄聯盟》世界大賽只剩下最後 T1 與 KT 之間的總冠軍賽，決定誰能拿下今年的召喚師獎盃，在總冠軍賽結束後，也將代表 2025《英雄聯盟》職業賽季圓滿落幕，接著要迎接的就是每年年底的轉會期。而其實那些已經離開世界賽舞台的隊伍們也已經開始布局明年賽季，準備開始搶人大戰了。昨（6）天就有爆料消息傳出，稱已經有 LPL 隊伍開始接觸今年合約將到期的 HLE 上路 Zeus 與下路 Viper。

(Credit:LOLEsports)

根據《英雄聯盟》官方合約資料庫的資料顯示，HLE 除了已經退役的打野選手 Peanut 以外，其他四位選手合約都將在今年 11 月 17 日到期，成為自由人身分。也因此，這些成功在世界賽挺進八強的選手們肯定也會吸引許多關注《英雄聯盟》自由市場的戰隊目光，準備展開一場搶人大戰。

據《英雄聯盟》中國 LPL 賽區的知名爆料者「恋恋红茶_244」消息，已經有隊伍對於上路 Zeus 與下路 Viper 表達濃厚的興趣，同時接觸了兩位選手。而事實上，如果 Viper 點頭同意，那麼他將在 2020 年加盟 EDG 之後重回 LPL 舞台，至於 Zeus 如果也決定加盟，那麼這將是他生涯第一次去 LPL 賽區比賽。

只是，對於 HLE 而言，今年他們除了《英雄聯盟》世界大賽的八強成績外，年初也拿下了新國際賽《英雄聯盟》初陣對抗賽的總冠軍，在 LCK 賽區內今年也展現了很強的競爭實力，因此他們肯定也不會想輕易放走選手，在接下來的轉會期應該也會盡全力簽回這些選手。