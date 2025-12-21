《英雄聯盟》年度數據大回顧推出，全年超過9億場對戰！台服玩家獨愛ARAM 勝率最低英雄揭曉

隨著 2025 年很快地就要結束，最近一段時間許多遊戲平台、日常服務的相關年度回顧數據也已經出爐。昨（20）天《英雄聯盟》官方也宣布，今年的年度回顧與社群網站 YearsIn.LoL 合作的年度回顧功能已經正式推出，並且除了玩家們的個人回顧外，官方這次也推出了全球 2025 年的各種《英雄聯盟》相關數據統計，例如今年全球玩家一共玩了超過 9.2 億場遊戲，總遊玩時間加起來超過了 42.8 萬年，而台灣伺服器獨步全球的是，相比於其他伺服器召喚峽谷與 ARAM 都有人玩，台服玩家獨愛 ARAM，今年進行了近 2000 萬場 ARAM 遊戲，超過了單雙積分四倍之多。

《英雄聯盟》2025 年度全球數據回顧網站昨（20）天正式公開，在過去的這一年中，全球玩家平均每秒會開啟 29 場對戰，總遊玩場次達到驚人的 924,696,329 場，並且在這之中只有約 6 %的場次是投降結束，證明了《英雄聯盟》玩家們不到最後絕不放棄的心。

以及，如果換算成遊玩時間的話，這麼多場次相當於不間斷地遊玩 428,141 年，要遠從北京猿人的時代就要開始打《英雄聯盟》，一直打到今天。全球玩家最喜歡的是單/雙排積分模式，過去一年一共進行了超過 2.8 億場，此外，隨機單中（ARAM）模式緊隨其後，進行了 2.63 億場對戰。

不過，《英雄聯盟》台服的數據卻獨步全球，過去一年內台服玩家一共打了 19,981,1520 場隨機單中對戰，而作為對比，單/雙排積分對戰在台服只打了 4,360,945 場。此外，過去一年間全球《英雄聯盟》玩家們一共打出了超過 68.8 億次擊殺，其中包括了超過 1.69 億次的五連殺。總死亡數達 68,634,843,184 次，是第二次世界大戰的 874 倍，死亡時間加總超過 7.68 萬年。而相比之下，《英雄聯盟》玩家們也樂於助人，全球助攻數突破 117 億次，「正在趕路」準備支援隊友的信號也發送了超過 350 億次，是大家最愛用的信號燈。

而這其中，最受全球《英雄聯盟》玩家歡迎的是出戰了超過 5800 萬場的凱特琳，反而提摩的人氣在 171 隻英雄中僅排 25 名。最不受歡迎的英雄則是雷珂煞，過去一年內只被選用了 284 萬次左右。以及，在《英雄聯盟》中最需要加強的或許是雷葛爾，因為他在召喚峽谷與隨機單中中都是勝率最低的英雄，召喚峽谷 45.3 %，隨機單中勝率更進一步下滑到 41.67 %。與之對比，賽特在隨機單中的勝率達到了驚人的 54.71 %。至於個人數據，也只需要透過官方網站輸入自己的 Riot ID，就能順利查詢。