《英雄聯盟》拼亞運國家隊資格？T1宣布全一軍出戰KeSPA Cup，賽程全出爐
在每年的《英雄聯盟》世界大賽結束後，到明年韓國 LCK 賽區的比賽開打前通常都會有 2~3 個月左右的休賽期。而在休賽期中，韓國電子競技協會（KeSPA）就會舉辦自己的 KeSPA Cup 來讓職業戰隊參加，維持手感。並且近年來在電子競技進入亞運成為正式項目後，KeSPA Cup 也開始吸引許多想拚韓國國家隊資格的 LCK 賽區一軍選手出賽，讓比賽變得更好看了。而現在《英雄聯盟》傳奇戰隊 T1 也確認，今年的 KeSPA Cup 他們將以全一軍陣容出賽。
對於《英雄聯盟》LCK 賽區的一軍職業選手們來說，每年結束漫長的職業賽季後，他們往往都希望能在休賽期中好好休息，因此對於 LCK 賽區的戰隊們而言，像是由韓國電競協會舉辦的 KeSPA Cup 這些非 Riot Games 第一方賽事往往都會推派二軍選手參加，給一軍選手充分的休息以備戰明年賽季。
不過，隨著近年來《英雄聯盟》電競賽事也成為亞運的正式項目，因此韓國電競協會也規定想要取得韓國國家隊的選拔資格，爭取亞運金牌免役就必須出賽 KeSPA Cup，也讓許多 LCK 選手開始願意出賽這個在休賽期中的賽事。
而今（3）天韓媒也確認，今年剛更換下路的《英雄聯盟》世界冠軍戰隊 T1 也確認將以「全一軍」陣容出賽，以讓旗下選手都能獲得明年名古屋亞運的國家隊選拔資格。而這也將是 Doran、Oner、Faker、Peyz 與 Keria 五位選手在正式賽事舞台上的首度配合，或許也能一窺明年賽季 T1 戰隊的狀態。
KeSPA 將於 12 月 6 日至 12 月 8 日進行，賽程出爐如下圖（圖為韓國時間，台灣時間需減 1 小時）：
