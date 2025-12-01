《英雄聯盟》新積分賽季機制更獎勵「補位」玩家！贏了獲得雙倍積分、輸了也不被扣分，大師以上也能雙排了！

做為一款已經營運了 15 年的網路遊戲，《英雄聯盟》能夠維持這麼長青的秘訣就是每年賽季結束後總會帶來許多遊戲機制的改動，讓全球玩家們每年都有全新的遊戲體驗並且充滿了新鮮感。不過，時值《英雄聯盟》剛過完 15 歲生日後的下一個賽季，官方的改動多到必須特別舉辦新賽季遊戲玩法發布會並邀請全球媒體參加，在發布會上也確認，積分系統將加入新的「勇者加護」功能，讓不幸補位的玩家們能夠獲得更多獎勵，也不會被扣分。此外，接下來大師以上只能單排的限制將解除，全部牌位都確認可以雙排爬分。

(Credit:Riot Games)

開發團隊表示，他們也知道不幸補位，卻要碰到專精該條路線對手時的糟糕體驗，因此為了獎勵在補位對戰中仍盡力發揮的玩家，推出了新功能「勇者加護」。當勇者加護啟用時，只要玩家在自動補位時獲得 C 以上的評價就能獲得獎勵：如果輸了就不會被扣分、贏下遊戲後還能獲得雙倍積分。開發團隊也特別表示，如果玩家本來就玩比較少人選、常常需要補位才能配對的位置，也會獲得「勇者加護」獎勵。

並且，《英雄聯盟》也將針對選角中離問題進行幾項改動，以後玩家無法透過選角中離離開補位機制，就算在選角時中離了補位機制仍然會持續，並且也特別確認，大師牌位以上的玩家一旦在選角時中離，就會被視為一場敗場，也希望能透過「勇者加護」鼓勵玩家們即便是補位，也願意完成一場對戰並全力幫助隊伍取勝，並且補位玩家也會優先配對到同路線的補位對手，如果沒辦法的話，系統也會自動平衡兩個隊伍的補位玩家數量。

「勇者加護」啟用後輸了也不會被扣分（Credit:Riot Games）

此外，《英雄聯盟》也將改善冗長的選角階段，未來的選角階段將縮短 30 秒左右，並且以後只要隊友預選英雄了，就不能 Ban 掉。同時，開發團隊也表示他們正在調整隱藏積分（MMR）與牌位的對應關係，希望能讓牌位玩家分布能代表玩家真正的技術水準，同時彈性積分的 MMR 計算方式也將調整，使其更接近單雙排積分的實際牌位。