《英雄聯盟》新英雄洛克超像《咒術廻戰》七海？官方證實：真的有參考
這 16 年來，《英雄聯盟》開發團隊總不斷替遊戲加入新英雄，讓召喚峽谷與 ARAM 的對戰有更多元素與變化。而根據官方近日上線的最新英雄動畫，接下來即將加入的新英雄洛克已經正式登場，是一位來自德瑪西亞，專注於獵殺惡魔的「洛克」，金髮加上日式動漫的角色風格也引起社群討論是否參考了《咒術廻戰》中知名角色七海建人的設計，而官方也正面回應確有此事。
近日《英雄聯盟》介紹新英雄「洛克」登場的英雄動畫「絕境歸來」中，玩家們所熟悉，另一位以狩獵惡魔為志業的英雄汎遭到了惡魔附身，隨後登場新英雄「洛克」因此被迫與汎進行一場戰鬥，把汎救出來，而從雙方的互動看起來，似乎也早已相識。
洛克登場後，其帶著眼鏡、一頭金髮的形象加上這部以日本動漫風打造的英雄動畫也引起社群熱議，許多玩家都在猜測是否有參考《咒術廻戰》中的知名角色七海建人。而根據開發團隊的說法，他們的確參考了七海建人，並特別以更偏向動漫風格的方式打造洛克，還特別指出對洛克的頭髮花費了很多心力打造。
不過，開發團隊也指出，他們在開發時也有特別注意，如此大膽跨界的方式會不會讓洛克反而看起來不像《英雄聯盟》角色，因此也有藝術總監確保洛克的所有設計，包括背景故事、服裝配色等都能與《英雄聯盟》世界觀保持一致，並確保大家能一眼看出洛克就是《英雄聯盟》的英雄。
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