《英雄聯盟》新英雄薩亨上線就出包！Q技能Bug讓敵人無限飛天「直接接到死」

《英雄聯盟》的新英雄「不滅冥聖」薩亨已經在近日的 25.23 版本更新之後正式上線，玩家們也能夠在正式伺服器中購買並使用這隻新的冥血族鬥士。只不過...一向都拍《英雄聯盟》中各種奇怪 Bug 的 測試員 創作者 Vandiril 又光速找到新素材了，因為薩亨的 Q 技能現在竟可以無限擊飛對手，直接讓重招的敵人飛上天之後就下不來，直接被接到死。

(Credit:Riot Games)

《英雄聯盟》新英雄薩亨的 Q 技能「冥血大刀」第一次施放時能夠竊取敵人生命，而如果在 4 秒內第二次施放，就能擊飛敵方英雄。而現在的 Bug 就發生在薩亨的第二段 Q 技能上，搭配這個技能 CD 時間超短的特點，只要成功擊飛敵方英雄後，薩亨就能不斷放出二段 Q 擊飛對手，讓敵方英雄什麼都不能做直接接到死。

而從 Vandiril 發布的影片看起來，這個 Bug 似乎出現在「薩亨施放 Q 技能的動畫期間」死亡就會發生，從影片中可以看到，被墨菲特撞飛的薩亨落地之後想要施放 Q 技能冥血大刀回血，然後剛抬起手來準備揮舞大刀時就被擊殺。

並且根據 Valdiril 的測試結果，只要觸發了這個 Bug ，目前似乎就沒辦法解除，即便薩亨陣亡了再復活這個 Bug 還是存在。也貼心提醒，現在最好就最好先少玩新英雄薩亨，直到官方修完 Bug 為止，因為根據《英雄聯盟》官方規定，在遊戲中故意使用 Bug 也可能會造成自己帳號被封鎖，而薩亨這個 Bug 目前看起來似乎還沒有解決方法。