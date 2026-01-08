《英雄聯盟》新賽季動畫MV推出再掀熱潮！粉絲再讚「電影公司」但角色形象大改引熱議

隨著又一年的過去，《英雄聯盟》揮別了 2025 年以「諾克薩斯」城邦為主題的賽季，即將迎來 2026 年的「蒂瑪西亞」主題。今（8）天也正式公開了 2026 年《英雄聯盟》第一賽季的動畫 MV「救贖」，與 2024 年合作打造《屹立不搖（Still Here）》的 Forts 繼續合作，讓蒂瑪西亞的重英雄們在 MV 中亮相，目前正在重製的希瓦娜新形象也曝光。不過，包括蒂瑪西亞英雄嘉文四世在內的許多建模似乎與過往形象不太相符，以及拉克絲、汎等英雄也都意外缺席了 MV，引起熱議。

嘉文四世（左）形象真的跟以前差太多了引熱議(Credit:Riot Games)

廣告 廣告

直到現在，《英雄聯盟》2026 年第一賽季的動畫 MV「救贖」才上線 16 個小時就已經突破了 370 萬次收看，也再度掀起社群熱議，動畫整體效果看起來也還不錯，讓許多人盛讚「Riot 又當電影公司了」、「對一家電影公司來說，已經做出了不錯的遊戲。」，並且，過往鮮少在《英雄聯盟》動畫 MV 中登場的葵恩這次也有出場，也讓許多粉絲很開心：「沒想到官方還記得！」

不過，也有許多網友討論，認為這個動畫 MV 並沒有什麼劇情推進，反而更像是角色介紹，例如雖然索娜、尤娜拉等角色都有登場，但前者在 MV 中就只有不斷彈琴，而尤娜拉則是不斷在逃跑。此外，葵恩在 MV 中，對抗巨龍時的動畫特效也被形容「跟水槍一樣...」，嘉文四世最後登場時也因為大改人物形象，讓許多粉絲熱烈討論是不是嘉文四世美術重製搶先曝光，以及這次 MV 中也已經出現了正在重製的希瓦娜新形象。

並且，也有人發現，除了葵恩、嘉文四世、蓋倫等蒂瑪西亞英雄外，拉克絲、加里歐這些非常熱門的蒂瑪西亞英雄竟在這次「救贖」MV 中缺席了，也讓人非常好奇他們接下來的故事線發展，而這些謎團想必就只能等到《英雄聯盟》在今年內推出的其他動畫 MV 中，才能獲得解答了。