《英雄聯盟》新賽季大改全在這：全新「路線任務」突破18等、六神裝限制，亞塔坎、武力壯舉相關改動全沒了！
做為一款已經營運了 15 年的網路遊戲，《英雄聯盟》能夠維持這麼長青的秘訣就是每年賽季結束後總會帶來許多遊戲機制的改動，讓全球玩家們每年都有全新的遊戲體驗並且充滿了新鮮感。不過，時值《英雄聯盟》剛過完 15 歲生日後的下一個賽季，官方的改動多到必須特別舉辦新賽季遊戲玩法發布會並邀請全球媒體參加，在發布會上也確認，今年剛加入召喚峽谷的亞塔坎、血玫瑰及武力壯舉三大系統都將遭到移除，而巴龍也會回到過往的重生時間（20 分鐘），此外對於每條路線的角色都將引進任務系統與新道具，遊戲兵線機制也遭到調整，種種改動讓 2026 年賽季的《英雄聯盟》簡直變成了一款全新遊戲。
亞塔坎、武力壯舉與血玫瑰全被移除、巴龍重回 20 分鐘與新靈光機制
《英雄聯盟》開發團隊確認，2025 年賽季的三大新機制：亞塔坎、血玫瑰與武力壯舉都會直接被移除，並且他們也承認，稱這三大機制看起來並不是成功的改動，因此才決定移除。做為補償，首殺 400 金錢與首座防禦塔的 300 金錢獎勵都將回歸。
此外主堡雙塔以後重生後也不會回到 100% 血量，而是只有 40% 血條，更容易被攻破。在地圖上也將引入全新的「靈光」機制，每局將在地圖上隨機生成靈光點，在這些地圖上的特殊位置的偵查首位將被強化，在一定時間內獲得更多視野，並且黃色飾品眼的 CD 時間也會縮短，地圖上的真知之花也會更多，讓大家有更多機會進行視野爭奪。
史詩野怪增強，有越多小龍吃越慢、給劣勢方更多逆轉機會
而談到野怪，新賽季《英雄聯盟》開發團隊想要減緩第一輪野怪的刷野速度，因此打野寵物的傷害將被降低，並且為了保護打野，減少再被其他路線的英雄搶野怪的機會
（懷疑在說某三冠AD），所有史詩級野怪的雙防都將提升，也會提高打野重擊的傷害，不過與此同時，新賽季的所有史詩野怪的續戰力都上升了 15%，並增加「復仇飛龍」機制，如果隊伍獲得了更多元素飛龍，有著更多飛龍增益效果的角色小龍就吃得更慢。
以及隨著亞塔坎被移除，巴龍將重新回到 20 分鐘誕生，開發團隊特別表示，未來會劣勢方如果成功拿下巴龍或者小龍，就更有機會逆轉戰局，並且做為野怪續戰力的平衡，虛空幼蟲、預示者的 Buff 效果也將獲得增強。
防禦塔新「結晶激增」機制，爆破符文重做加快推進效率
防禦塔機制的部分則將新增「結晶激增」機制，啟發於目前的「爆破」符文，未來防禦塔上的結晶會隨著時間累積，但只要受到英雄傷害，就會一次消耗所有結晶而造成額外傷害。「爆破」符文也因此將作出效果調整，改成只要英雄連續三次命中防禦塔，就會對防禦塔造成額外傷害，加快推塔的進度。開發團隊表示，這麼改動的原因是為了改進玩家推線的推線效率，並且只要是進戰英雄，就能多對防禦塔造成 20% 傷害。
兵線系統大改，30 秒就會直接開始遊戲
此外，《英雄聯盟》也將迎來很少見的兵線改動，未來遊戲中小兵的出生時間將從 1 分 05 秒提早到 30 秒，第一波野怪如巨喙鳥、河蟹等地生成時間也提早到 35 秒，讓遊戲提早開始對線。而兵線刷新規則也有所改動，改成在 14 分鐘後每 25 秒刷新一次，而 30 分鐘後則會加快刷新，每 20 秒就刷一波兵，並且每波小兵數量也會減少。
新路線任務系統：可以突破 18 等限制、還能買第 7 件裝備！
除了這些每年都會進行的更新與改動外，《英雄聯盟》明年新賽季最大的看點就是進一步拓展輔助路的任務系統，現在五路英雄都有各自的任務，並且每條路線的任務獎勵都不一樣。
上路任務獎勵：完成任務後除了自己帶的兩個召喚師技能外就會免費獲得 CD 時間更長的傳送。至於本來就有帶傳送的玩家，傳送技能就會升級，在使用時給予一個超大護盾。此外，獲得的經驗值也會增加，還能突破 18 等等級上限。
打野任務獎勵：升級重擊、從野怪能獲得更多金幣與經驗，並葉仔區獲得額外跑速。
中路任務獎勵：免費獲得鞋子的升級（就是目前武力壯舉的升級版鞋子），強化 4 秒回城。
下路任務獎勵：能過獲得更多金幣，新增第 7 裝備欄。並且不用等到完成任務，基礎暴擊率 200% 回歸。
輔助任務獎勵：獲得專屬的控制守衛欄位，並且能以更便宜的價格買眼，能夠插更多眼！
加速衝點增強版來了！新模式超超超超速衝點！
《英雄聯盟》中將加入新模式超超超超速衝點，整體來說與現在的超速衝點一樣，就是希望遊戲節奏能更快。這個模式中玩家將與 ARAM 一樣，從 3 級、身上有 1400 金幣開始遊戲，地圖上的目標也會減少、節奏更快，死亡時間與回城時間也會更短，而且只要吃兩條小龍就有龍魂增益、巴龍 12 分鐘就會誕生，遠古龍更是 15 分鐘就打卡上班，而「殊死戰」階段也提早到 25 分鐘就會觸發。開發團隊表示，他們如此激進的改動就是為了能縮短對戰長度，並讓玩家能有能力可以更快結束對戰。
而對此，這個新模式也將有「小兵狂熱」機制，只要玩家在小兵附近擊殺敵方英雄，小兵就會進入狂熱狀態，獲得傷害、移動速度與攻速加成，而且小兵擊殺獲得的金錢也會給玩家，也代表，在這個模式中只要被線殺一次就會陷入超大劣勢。
