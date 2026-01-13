《英雄聯盟》最強聯盟突宣布「永久停更」，粉絲哀號：沒精華看了

若是長期有在關注《英雄聯盟》電競賽事的中文觀眾，肯定對「最強聯盟」不陌生，今（13）日他突發公開消息，表示將從今天起開始停止更新，未來想收看賽事精華將少一個地方了。

宣布停止更新後，他們的吉祥物也被換成「上天堂」的圖案（圖源：最強聯盟）

最強聯盟稍早於 Facebook 粉絲頁、Youtube 等地方公告：「由於我要去追尋世界的真理，最強聯盟從今天開始停止更新，感謝各位十年以來的支持，有緣再見！」突如其來的停更對於不少觀眾來說相當意外，驚訝表示：「完了，以後要自己看直播了」、「不是說相赫打多久就會陪多久嗎？」、「天塌了」、「怎麼會這樣」，而底下也不少人獻上祝福：「堅持更新十年辛苦了」。

最強聯盟最早從 2016 年起開始製作《英雄聯盟》相關精華，其中 AHQ vs SKT 的一部更是達到 194 萬觀看，中間也曾經歷過 Youtube 營利功能遭拔除宣布暫停更新，後續則是有 HKE 老闆鍾培生出面協助，讓他能繼續更新下去。