《英雄聯盟》最熱門模式確定下線？隨機單中大混戰倒數結束，玩家狂刷「別關」
去年 10 月底起，《英雄聯盟》的新遊戲模式「隨機單中：大混戰」上線之後，由於在已經陪伴大家十多年的隨機單中（ARAM）中加入了海克斯增幅機制，每局遊戲玩家都能體驗到截然不同的遊戲風格、賽局狀況與遊戲體驗而廣獲好評，許多玩家也醉心於開發對於特定英雄必拿的增幅套路，例如輕舞飛揚婕莉」、「穩紮穩打卡特蓮娜」等，沉迷其中。不過，時間過得很快，「隨機單中：大混戰」已經被確認將於 6 日下午 3：59 結束，也掀起網友熱議，許多人也都期待這個超好玩的模式不要關閉，直接變成《英雄聯盟》的常駐模式。
事實上，其實自去年 10 月「隨機單中：大混戰」一上線，官方就已經有明確表示這將是一個限時模式，並且預計會在今年一月初結束。只不過，當時也沒有人預料到，替老牌模式 ARAM 加進海克斯增幅抽卡的成效如此成功，火熱到幾乎所有《英雄聯盟》玩家會拋棄原本的經典 ARAM 隊列，選擇「隨機單中：大混戰」模式幾乎就是秒排進入遊戲遊玩，並且也會不斷開發各種英雄新套路、討論攻略。
而時間過得很快，根據《英雄聯盟》客戶端內的時程規劃，台服的「隨機單中：大混戰」已經確認將於 6 日下午 3：59 結束，這個超好玩模式也不知道未來是否還會回歸。對此許多網友也懷念，很多海克斯增幅的設計真的很成功，例如能讓坦克英雄變得超大隻、血量超厚的「坦克引擎」、直接讓英雄變成超煩人蒼蠅的「輕舞飛揚」... 這個模式就像是超大型的實驗場，讓玩家們天馬行空的想法得以實現。
許多玩家也都希望 Riot Games 不要真的關掉這個模式：「上一次能一直秒進的《英雄聯盟》不知道多久了」、「凌晨也能秒排...」、「拜託不要關」，不過，也有消息指出在《英雄聯盟》的測試伺服器（PBE）中仍然有上線「隨機單中：大混戰」的後續更新，因此開發團隊或許也有機會收回成命，讓大家繼續沉迷於大混戰之中。
其他人也在看
R星前技術總監分享《GTA》系列開發故事，《聖安地列斯》要素太多、四代又太少
Rockstar Games 打造的《俠盜獵車手（GTA）》毫無疑問的是這個世紀全世界最成功的遊戲系列，直到現在系列遊戲銷量也已經突破了 4 億份，遠遠超出世界上的其他遊戲銷售成績。而在這個已經發展 28 年的經典遊戲系列中，回顧過去的所有作品，前工作室技術總監 Obbe Vermeij 最近受訪就回憶，自己最不喜歡的反而是在玩家間同樣廣獲好評的《GTA4》，因為當時他們在遊戲開發時必須刪掉許多遊戲玩法，因此反而讓《GTA4》的認樹數量與其他遊戲內的元素直接少掉許多。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 2
《33號遠征隊》玩家超狂！血戰8小時、成功格檔破萬次成功通關「感謝更新」最難Boss掀熱議
法國獨立遊戲《光與影：33 號遠征隊》毫無疑問的是 2025 年全球遊戲圈的最大黑馬，不但收到了玩家們的一致好評，也橫掃金搖桿獎、TGA2025 等遊戲獎項，獲得許多年度最佳遊戲獎盃肯定。而為了感謝玩家們的支持，開發工作室 Snadfall Interactive 也已經推出了「感謝更新（Thankuou Update）」，在遊戲中加入了全新可探索區域、無盡塔也有全新 Boss 戰。沒想到，更新之後的最難 Boss「決鬥者（Duollistes）」已經被玩家用特別方式攻略成功，國外有玩家全程打出超過 1 萬次成功格檔、用超過 8 小時的時間成功通關。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 2
補發SIM卡要先到警局報案？藍委轟擾民
[NOWnews今日新聞]為了避免頻繁換SIM卡變成詐騙漏洞，NCC去年修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引（KYC指引）」，不過傳出有業者要求民眾先到警局報案，提供遺失證明才可補辦。國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 2
遺失SIM卡得先報案？綠委指強化防詐機制 藍委質疑擾民
NCC日前修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，有媒體報導，電信業者門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先報案並取得遺失證明後才能補卡。對此，綠委陳培瑜強調，加強防詐機制；藍委葛如鈞則質疑，政策擾民。 國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》。根據新指引，換卡、補卡及換號的服務門檻全面提高。例如，若SIM卡因損壞需更換，必須攜帶原卡；eSIM（虛擬SIM卡）從舊手機轉移至新機者，則須出示購買證明；若手機為他人贈送，還須請贈送者提供購買單據或贈與證明。 有媒體報導指出，電信業者門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，必須先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，引發議論。NCC主秘黃文哲接受媒體訪問時澄清，新制並未規定民眾須先報案、取得遺失證明才能補卡，將找電信業者溝通釐清。 黃文哲說明，指引所稱的證明文件，並非專指須向警察機關申請的遺失證明，他表示「申請補卡的狀況很多，如火災仍有相關紀錄，但掉水溝怎麼證明，民眾可以提供遺失的說法，並留下切結書或生物特徵，電信業者必須審核」。 民進黨立委陳培瑜指出，SIM卡詐騙長期是打擊詐騙漏洞，政府強化制度，降低詐騙中央廣播電台 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
英國無人機新規定上路：需通過線上考核才可操作無人機
在英國，自 1 月 1 日起凡想於戶外操作 100g 以上的無人機或模型飛機，就必需通過英國民航局（CAA） 的一項線上理論測試，獲取飛行員識別證（Flyer ID），才可操作無人機或模型飛機。Yahoo Tech ・ 8 小時前 ・ 2
補辦SIM卡先報案綠委也不挺：NCC應對施行過程公開檢討
國家通訊傳播委員會（NCC）近期修訂「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，導致部分電信門市要求民眾補辦SIM卡時需先至警局報案，引發民怨。民進黨立委陳冠廷今（3）天表示，一個攸關每個人日常通訊權益的政策，不應該在沒有清楚對外解釋與溝通的情況下匆促上路，他要求NCC應對本案施行過程與民間疑慮進行公開檢討。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
AI 完美無瑕相片充斥 IG！Adam Mosseri：不完美才是最真實
IG 老大 Adam Mosseri 最近就發千字文，預期 AI 生成的內容將超越非 AI 影像。Yahoo Tech ・ 3 小時前 ・ 發起對話
影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造
大陸智元機器人聯合創始人彭志輝於2025年12月31日在B站發布作品，介紹全球首款小尺寸全身力控人形機器人「啟元Q1」，該產品由其擔任董事長的上緯新材團隊研發，並於同日正式亮相。彭志輝在B站擁有「稚暉君」帳號，為90後UP主，日前更獲選為工信部人形機器人與具身智能標委會委員代表。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
轉型領先全球 挪威2025年9成6新車為電動車
（中央社奧斯陸2日綜合外電報導）挪威官方數據今天顯示，當地2025年登記新車將近96%為純電動車，特斯拉（Tesla）連續5年成為挪威最暢銷品牌，不過中國製汽車的市占率也在持續攀升。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蘋果點名2牌化妝水可清耳機！網笑「被官方認證」：要熱賣了
你的蘋果耳機多久沒清了？官方頻道透過影片介紹耳機的清潔方法，表示用卸妝水、蒸餾水、兒童用牙刷就可以清潔，不過比起清潔方式，影片直接點出化妝水要用2個牌子的卸妝水，也意外成為網友關注的重點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay暫未加入！北捷QR Code乘車首日使用率僅0.4% 北捷提醒注意2件事
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北捷運今（3）日正式開放使用QRCode掃碼乘車，同步串聯雙北公車多元支付新制。不過首日實際使用情況仍偏保守，北捷統計，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
紅豆薏仁水非萬能除濕劑！中醫師：體質虛寒喝多恐更疲倦
許多民眾認為濕氣重就該狂喝紅豆薏仁水，以為能快速除濕、消水腫。周宗翰中醫師指出，紅豆薏仁水並非濕氣的「除濕機」，猛灌也不會自動幫助排除體內濕氣，更可能因體質不適合而造成反效果。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
《逃離塔科夫》工作室負責人談正式版推出：能推出已是奇蹟，面對負評轟炸淡定回應「我們做到了」
在經過了十年遊戲開發後，由俄羅斯 Battlestate Games 所開發的撤離（搜打撤）遊戲《逃離塔科夫》(Escape from Tarkov) 終於已經在去年 11 月 15 日脫離 Steam 的搶先體驗階段，推出正式版遊戲。而雖然因為 Steam 版本的收費爭議，讓遊戲一正式發售就已經被許多不滿的玩家留下負評，但對開發團隊來說這十年一路走來依然不容易。工作室負責人 Nikita Buyanov 近日接受外媒專訪，聊到負評攻擊時就表示，「隨他去吧」，並表示，以遊戲的複雜程度而言，對他們來說能夠讓《逃離塔科夫》能夠推出正式版本身就是奇蹟了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
SENNHEISER HDB 630 高音質無線降噪耳機使用分享：是發燒友最佳的多模音訊輸入高音質無損耳機！
還在尋找一款通用於有線與無線之間的高音質發燒頭戴式耳機嗎？我們要的這種耳機最近出現了！它就是本文要為大家開箱介 […]電腦DIY ・ 4 小時前 ・ 發起對話
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
鑰匙.包包鎖車內發文求助 熱心救援法作家讚"台灣人情味"
南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導有一名長期住在台灣的法國人吉雷米，在網路發文求救，因為自己妻子把鑰匙和包包丟在車內後，門就上鎖打不開，沒多久一名從事道路救援的朋友，很快就出現在他們家門口，不到五分鐘就解決困難，熱心舉動讓吉雷米大讚，台灣的人情味一直都在。在台法國人吉雷米，試圖將車門以網路方式開啟卻失敗。（圖／民視新聞）吉雷米的太太走出家門，將包包和鑰匙等物，從副駕駛座放上車後，準備走到駕駛座，沒想到車門突然自動上鎖，完全打不開。作家吉雷米vs.妻子：「我繞到駕駛座門口的時候突然聽到一聲，ㄅㄧㄚˋ鎖起來了，我想說真的嗎我全部再繞一圈，全部都是鎖的所以就很緊張，網路上看看啊怎麼把那個鎖解開啊，就一直失敗，示範很多次就一直失敗啊。」吉雷米是一位作家，同時也是網紅跟主持人。（圖／民視新聞）他們嘗試各種方式，要將上鎖的車門開啟，像是將衣架伸入車門縫隙，或是在車窗上貼膠帶，往下一拉想讓窗戶往下降，但通通沒用，吉雷米將狀況發上網，表示救人喔，急，線上等，上網查了很多都試過了，都沒用，有沒有人也有這種經驗啊！短短幾分鐘，湧上好幾則熱心網友留言教學，甚至其中一名吉雷米朋友，冒著寒風刺骨的冷風，出現在他家門前。熱心救援男子顏先生：「看到吉雷米在求救，剛好又是偶像又是鄰居住得很近，就想說我有這個技能有這個能力可以幫忙他，對我來講很簡單我大概花了五分鐘。」作家吉雷米：「台灣人真的很友善很有人情味，台灣處處都是愛，當你需要幫忙的時候總會有人伸出手來幫你啊。」2006年從法國來台的吉雷米，已經住在台灣約20年，不但會講中文還懂台語，是一名作家，不只出書，也是知名主持人、網紅，還有200場的演講經驗，這回因為鑰匙被鎖住獲得救援，讓吉雷米大讚，台灣人真的很善良，人情味一直都在。原文出處：求救！鑰匙、包包鎖車內好友火速救援 在台法作家讚：台灣人情味一直都在 更多民視新聞報導強烈冷氣團來襲！9縣市低溫警戒 入夜恐跌破10度火場分秒必爭 消防署提醒應變逃生及火災預防有要訣政見會登場！林岱樺驚吐「已經死過一次」 承諾送長輩健康手錶民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》蟈神倒了！WE戰隊證實亞洲邀請賽神預測嘉賓蟈蟈已安詳離世引網友悼念
在去年的《英雄聯盟》職業賽季中，除了初陣對抗賽、季中邀請賽、世界大賽三大官方國際賽事之外，也舉辦了由中國三大直播平台 Bilibili、虎牙與鬥魚主辦，經過官方首肯同意的 2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽。與其他國際賽事往往邀請賽區聯賽前幾名隊伍晉級國際賽的做法不同，2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽邀請的是 LPL、LCK、LCP 這三個亞洲賽區中打不進世界大賽的隊伍參與。而當時掀起熱議的除了寫出「五強六強也比在家強」等超神文案的賽事宣傳片外，還有在比賽過程中竟用了蟈蟈來進行預測，掀起大家的討論。不過，日前負責接手照顧這隻蟈蟈的 WE 戰隊卻表示，蟈神已經於去年 12 月 19 日安詳離世，結束自己的蟲生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危
（中央社克蘭蒙丹納2日綜合外電報導）瑞士一間酒吧跨年夜發生嚴重火災，造成至少40人死亡，另有數十名傷者因傷勢嚴重，被轉送至歐洲各地的專業燒燙傷治療中心。檢方初步研判這次事故可能是由煙火蠟燭引發。中央社 ・ 17 小時前 ・ 39
《英雄聯盟》CFO新中野風格大不同！打架型打野遇上發育中路，2026 LCP 能磨合嗎？
對於《英雄聯盟》台港澳地區的粉絲們來說，已經過去的 2025 年無疑是感到榮耀、驕傲與可惜的一年。來自台灣的 CFO 戰隊代表 LCP 賽區出征三大國際賽事：初陣對抗賽、季中邀請賽與世界大賽都留下了讓人印象深刻的成績，在 2025《英雄聯盟》世界大賽中更打破十年魔咒，帶領台港澳地區的隊伍重返淘汰賽舞台。不過，讓人可惜的是 CFO 在休賽期並無法順利讓八強陣容全員留下，日前也上傳了新中野組合 Peungyeon 與 Shad0W 的介紹影片。不過，這兩位中野組合在介紹影片中喜歡的遊戲風格完全不一樣，因此 CFO 在即將開打的新賽季能否順利磨合，也將是 2026 LCP 賽季的一大看點。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
迎接 2026 年最棒禮物！《英雄聯盟》傳奇 Uzi 升格二寶爸迎公主出生
中國《英雄聯盟》傳奇選手 Uzi 在結束自己 11 年的選手生涯之後，轉型成了《英雄聯盟》的遊戲實況主，與妻子婷婷、自己的孩子回歸了家庭生活。而在 2026 年跨年前夕，Uzi 的第二個小寶貝也等不及的想與大家一起迎接新年，昨（31）天 Uzi 帶來自己的女兒終於順利出生的喜訊，並且也引許多在選手時期一起合作過的隊友與對手們祝賀，歡迎新生命的到來。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 5