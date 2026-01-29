《英雄聯盟》次級升班馬DCG成功登頂LCP龍頭！HongSuo談今年目標：「讓世界認識DCG！」
2026《英雄聯盟》LCP 賽區今（29）日進入第三週賽事，上半場比賽由 DCG 戰隊率先出戰同為 2 勝 1 負的 MVKE。雖然 DCG 先聲奪人取得第一局勝利，但換上中路老將 Kati 後的 MVKE 快速調整狀態，扳平比數。最後一局比賽 DCG 輔助 ShiauC 與打野 Pop9 站了出來，攜手帶領隊伍擴大領先優勢，加上中路 HongSuo 也迅速調整自己的狀態穩定下來，幫助隊伍輕鬆拿下第三局比賽，暫時位居 LCP 龍頭寶座。賽後 Yahoo奇摩遊戲電競也特別專訪 HongSuo，他也與我們分享，希望今年能前進所有國際賽，讓世界看見 DCG！
Yahoo奇摩遊戲電競：恭喜你終於站上了一級聯賽的舞台，迎接屬於自己的第一個 LCP 賽季！對你來說，金年賽季有什麼特別的意義呢？
DCG HongSuo：我的職業生涯真的隔了很久才來到一級聯賽，所以對我來說是一次全新的挑戰。也希望自己能夠好好把握這個機會，因為這個機會真的得來不易！
Yahoo奇摩遊戲電競：在今天擊敗 MVKE 後，你們暫時登頂了聯賽龍頭，以現在的你來說，對於接下來可能的生涯第一場國際賽有多少把握？
DCG HongSuo：還是 5050 吧！還要先贏過下一場的對手，CFO，才能比較確定能不能拿到初陣對抗賽的資格。
Yahoo奇摩遊戲電競：今天 MVKE 在比賽中更換了中路選手，讓 Kati 重回先發，在與對手兩位中路的交手中，覺得最大的差別是什麼？誰又給你更大的壓力呢？
DCG HongSuo：他們的最大差別是 Seany 玩的是中路大核，需要發育的英雄；而 Kati 玩得是能夠支援隊友的英雄。兩個對我來說感到壓力都差不多，因為第二局更多的是因為我對線時沒有做好，所以才輸了。
Yahoo奇摩遊戲電競：Kati 上場之後扳平了比數，回到休息室後你們是如何調整的，才讓第三局看起來輕鬆寫意，順利拿下今天勝利的呢？
DCG HongSuo：我們有討論說讓 BP 時替下路拿到優勢就會很好贏下來，所以就這樣選了。不過ShiauC 的布里茨是因為先看到他們的下路選擇了，所以才這樣選。
Yahoo奇摩遊戲電競：在與 Kati 的兩場交手中，你有提到第二局比賽可能是因為自己沒做好才輸了，第三局比賽你拿出了斯溫與他的加里歐在遊戲前期就沒發生任何事，但進入團戰後成效非常好，這是你有意為之地調整自己的打法嗎？
DCG HongSuo：其實也沒有特別調整，因為角色的特性使然，斯溫在團戰的發揮是他最大的重點，所以就把握好他在團戰中的發揮，能夠在團戰裡好好發揮就能贏下來了。
Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止你們每一場比賽都打滿了，怎麼看這件事？
DCG HongSuo：(笑)感覺是我自己在第二局比賽會感到不對勁，所以之後必須好好調整這件事，把狀態調回來。
Yahoo奇摩遊戲電競：經過了去年的努力之後，你與 DCG 的隊友們終於一起殺回了一級聯賽，並且現在你們也是這個聯賽中非常有力的競爭者，暫時居於聯賽龍頭。你們能夠維持這麼高韌性的原因是什麼？
DCG HongSuo：我們在去年的次級聯賽中就很有競爭力了，跟 LCP 一級聯賽隊伍團練時也沒有輸太多，所以這應該算是預料之內的成績。
Yahoo奇摩遊戲電競：今天的主播檯也有提到，你在去年的 PCS 次級聯賽宰制了中路，那麼你認為 PCS 與 LCP 的賽場，最大的不同在哪裡？
DCG HongSuo：最大的不同是 LCP 的對線強度比 PCS 還要高，所以重點就是支援邊線這個點，必須好好 Focus。
Yahoo奇摩遊戲電競：回顧你的職業生涯，也在前東家 Talon 陣中等了三年，終於得到了這個踏上一級聯賽舞台的機會，但回顧過去那段時光，你認為在 Talon 當時的當家中路 Maple 身旁的經驗讓你來到 DCG 之後如何幫助隊伍？
DCG HongSuo：在 Talon 的三年中也從 Maple 身上學到了很多，不管是遊戲內外他都對隊伍的幫助很大，所以我就把這些東西帶來 DCG，希望可以幫助我們隊伍的溝通做得更好。
Yahoo奇摩遊戲電競：那麼不論是你還是 DCG，有什麼目標想在今年賽季達成的呢？
DCG HongSuo：我的目標是全部的國際賽都能去，然後讓世界看見我們隊伍！
Yahoo奇摩遊戲電競：還有什麼想與粉絲們說的呢？
DCG HongSuo：很感謝一路以來的支持，因為畢竟經過了一整年的次級聯賽才拿到這個位子，所以謝謝你們的支持！
