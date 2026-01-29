《英雄聯盟》次級升班馬DCG成功登頂LCP龍頭！HongSuo談今年目標：「讓世界認識DCG！」

2026《英雄聯盟》LCP 賽區今（29）日進入第三週賽事，上半場比賽由 DCG 戰隊率先出戰同為 2 勝 1 負的 MVKE。雖然 DCG 先聲奪人取得第一局勝利，但換上中路老將 Kati 後的 MVKE 快速調整狀態，扳平比數。最後一局比賽 DCG 輔助 ShiauC 與打野 Pop9 站了出來，攜手帶領隊伍擴大領先優勢，加上中路 HongSuo 也迅速調整自己的狀態穩定下來，幫助隊伍輕鬆拿下第三局比賽，暫時位居 LCP 龍頭寶座。賽後 Yahoo奇摩遊戲電競也特別專訪 HongSuo，他也與我們分享，希望今年能前進所有國際賽，讓世界看見 DCG！

(Credit:LCP)

Yahoo奇摩遊戲電競：恭喜你終於站上了一級聯賽的舞台，迎接屬於自己的第一個 LCP 賽季！對你來說，金年賽季有什麼特別的意義呢？

DCG HongSuo：我的職業生涯真的隔了很久才來到一級聯賽，所以對我來說是一次全新的挑戰。也希望自己能夠好好把握這個機會，因為這個機會真的得來不易！

Yahoo奇摩遊戲電競：在今天擊敗 MVKE 後，你們暫時登頂了聯賽龍頭，以現在的你來說，對於接下來可能的生涯第一場國際賽有多少把握？

DCG HongSuo：還是 5050 吧！還要先贏過下一場的對手，CFO，才能比較確定能不能拿到初陣對抗賽的資格。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天 MVKE 在比賽中更換了中路選手，讓 Kati 重回先發，在與對手兩位中路的交手中，覺得最大的差別是什麼？誰又給你更大的壓力呢？

DCG HongSuo：他們的最大差別是 Seany 玩的是中路大核，需要發育的英雄；而 Kati 玩得是能夠支援隊友的英雄。兩個對我來說感到壓力都差不多，因為第二局更多的是因為我對線時沒有做好，所以才輸了。

Yahoo奇摩遊戲電競：Kati 上場之後扳平了比數，回到休息室後你們是如何調整的，才讓第三局看起來輕鬆寫意，順利拿下今天勝利的呢？

DCG HongSuo：我們有討論說讓 BP 時替下路拿到優勢就會很好贏下來，所以就這樣選了。不過ShiauC 的布里茨是因為先看到他們的下路選擇了，所以才這樣選。

Yahoo奇摩遊戲電競：在與 Kati 的兩場交手中，你有提到第二局比賽可能是因為自己沒做好才輸了，第三局比賽你拿出了斯溫與他的加里歐在遊戲前期就沒發生任何事，但進入團戰後成效非常好，這是你有意為之地調整自己的打法嗎？

DCG HongSuo：其實也沒有特別調整，因為角色的特性使然，斯溫在團戰的發揮是他最大的重點，所以就把握好他在團戰中的發揮，能夠在團戰裡好好發揮就能贏下來了。

(Credit:LCP)

Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止你們每一場比賽都打滿了，怎麼看這件事？

DCG HongSuo：(笑)感覺是我自己在第二局比賽會感到不對勁，所以之後必須好好調整這件事，把狀態調回來。

Yahoo奇摩遊戲電競：經過了去年的努力之後，你與 DCG 的隊友們終於一起殺回了一級聯賽，並且現在你們也是這個聯賽中非常有力的競爭者，暫時居於聯賽龍頭。你們能夠維持這麼高韌性的原因是什麼？

DCG HongSuo：我們在去年的次級聯賽中就很有競爭力了，跟 LCP 一級聯賽隊伍團練時也沒有輸太多，所以這應該算是預料之內的成績。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天的主播檯也有提到，你在去年的 PCS 次級聯賽宰制了中路，那麼你認為 PCS 與 LCP 的賽場，最大的不同在哪裡？

DCG HongSuo：最大的不同是 LCP 的對線強度比 PCS 還要高，所以重點就是支援邊線這個點，必須好好 Focus。

Yahoo奇摩遊戲電競：回顧你的職業生涯，也在前東家 Talon 陣中等了三年，終於得到了這個踏上一級聯賽舞台的機會，但回顧過去那段時光，你認為在 Talon 當時的當家中路 Maple 身旁的經驗讓你來到 DCG 之後如何幫助隊伍？

DCG HongSuo：在 Talon 的三年中也從 Maple 身上學到了很多，不管是遊戲內外他都對隊伍的幫助很大，所以我就把這些東西帶來 DCG，希望可以幫助我們隊伍的溝通做得更好。

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼不論是你還是 DCG，有什麼目標想在今年賽季達成的呢？

DCG HongSuo：我的目標是全部的國際賽都能去，然後讓世界看見我們隊伍！

Yahoo奇摩遊戲電競：還有什麼想與粉絲們說的呢？