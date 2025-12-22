《英雄聯盟》澳洲隊伍GZ接手Talon位置加入LCP！選手陣容很熟悉？

Talon Esports（PSG Talon）之前因財務問題宣布倒閉，旗下多個電競隊伍都解散處理，而《英雄聯盟》Riot Games 官方今（22）日宣布，在評估多份提案後，最終由澳洲的 Ground Zero Gaming（GZ）在 2026 賽季以客座隊伍身分加入 LCP。

不確定 GZ 陣容是否會延續 2025 夏季的這幾位選手（圖源：Ground Zero Gaming）

Riot Games 在官網公告表示：「在挑選新隊伍時，我們遵循與首次遴選相同的原則，鎖定能充分展現我們這項賽事與地區價值的隊伍，同時具備確保永續營運所需的營運穩定性與即戰力。我們同時優先考量維持區域代表性與競技實力之間的平衡，秉持讓 LCP 既多元又精彩的目標。在審慎評估多份提案後，我們認為 GZ 符合所有要求，並且是最適合加入聯賽的隊伍。」

而 GZ 將以 PCS 為所屬賽區出戰，依照規範他們要登錄來自 PCS 賽區的選手，未來涉及 LCP 升降賽客座隊伍名額相關釋疑，都會以 PCS 作為所屬賽區基準。目前在官網 GZ 顯示的選手名單包含：RenYe、1116、Herma、Kino、Minji、Equinox，不過根據合約資料庫，他們的合約都僅到今年 11 月 17 日為止，尚未確定是否都有續約。

《英雄聯盟》LCP 賽區預計 1 月 16 日開打，不少隊伍都迎接陣容大變動，也許新的一年可以看到更加激烈的排名變化。