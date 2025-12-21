《英雄聯盟》程式設計師親揭梅爾「反彈」怎麼做出來，超多特例手動刻進去引網笑：「科技業鬼故事」

在《英雄聯盟》發展了 15 年的歷程之中，許多新英雄不斷推陳出新，已經推出了超過 170 位英雄讓玩家們自由選擇，不斷給玩家們新鮮感與動力體驗遊戲。並且，例如犽宿的風牆、梅爾的反彈等新機制加入遊戲後也總讓人感到興奮，讓《英雄聯盟》變得更加複雜、有深度，繼續吸引玩家們願意投入鑽研。昨（20）天目前任職於 Riot Games《英雄聯盟》的程式設計師就特別拍片，解釋梅爾的反彈機制是如何一步一步實現的，結果讓人感到意外的是，針對艾希的「萬箭齊發（W）」這種類型的技能，程式設計師竟要特別設計一套邏輯囊括遊戲中的所有效果，也讓許多網友大笑：「科技業鬼故事...」

(Credit:Riot Games)

廣告 廣告

目前任職於 Riot Games《英雄聯盟》的程式設計師羽毛昨（20）天在 Bilibili 上分享了他們開發團隊是如何一步一步實現《英雄聯盟》今年推出的第一個新英雄梅爾全新的「反彈」機制的，羽毛表示，其實反彈機制早在設計柔伊時就想做了，但當時的技術侷限讓這件事並沒有成真。而後，他們本來想將梅爾的反彈機制設計成賽勒斯的大絕，先儲存敵方的技能在自己身上再自己找機會丟回去，但英雄設計團隊表示，希望能重現《奧術》第二季中梅爾的效果，能及時反彈敵方的技能回去。

羽毛為首的設計團隊就想到了《英雄聯盟》中另一個與敵方投射物既能有所互動的技能：犽宿的「風牆鐵壁（W）」，不過羽毛表示，與風牆只需要摧毀所有投射物不同，梅爾的反彈機制必須要複製出一個新的技能投射物並且再丟回去，而且碰到像是艾希的「萬箭齊發（W）」這類很多投射物的擴散技能，也不能讓這些投射物直接鎖定敵方英雄，否則就會集中返回到敵方英雄身上，不符合他們要的效果。

於是，羽毛就針對《英雄聯盟》中的數十個擴散技能特別寫了一套邏輯，囊括了所有例外效果，並且也進一步修正因為投射物互動而會出現的 Bug：例如李星的「虎嘯龍吟（Ｑ）」被反彈回敵方英雄身上時不能讓敵方李星能踢自己的隊友，以及傷害計算應該要根據敵方英雄的狀態來計算，在攻克這些問題後，最後才實現了梅爾現在的「反彈」效果。

而這些開發幕後的故事讓許多網友感到驚訝的是，梅爾的「反彈」機制針對擴散技能的處理方式竟是一個一個手動加入程式碼的，也讓許多網友笑稱，「設計師得給碼農磕頭的科技業鬼故事」、「一個新英雄多一個特例」、「維護改到死」、「一個一個刻...」，並且也開玩笑，「只要能運行的就是好程式碼！」，不過，許多網友也擔憂，依照這種設計方式，以後梅爾會非常有機會出現嚴重的 Bug。