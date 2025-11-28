《英雄聯盟》紅牛盃賽程公布！T1新陣容出賽場次一次看

2025《英雄聯盟》世界賽後首場比賽！T1 與歐洲 G2 等隊伍受邀「紅牛盃」（Red Bull League of Its Own），將於台灣時間 11 月 29 日晚間 22:00 開打，賽程現在已經出爐，如果對 T1 加入 Peyz 的新陣容表現如何有興趣，不妨熬夜一起看看吧！

T1 新陣容首場比賽來啦！（圖源：LoL Esports）

Red Bull 公布了詳細賽程如下（皆為台灣時間）：

11 月 29 日 22:15 —— G2 vs NNO

11 月 29 日 23:00 —— LR vs KC

11 月 30 日 00:00 —— G2 vs KC

11 月 30 日 01:00 —— T1 vs G2/KC 勝者

11 月 30 日 02:00 —— T1 vs NNO

11 月 30 日03:00 —— T1 vs LR

賽程表如上（圖源：LoL Esports）

這個比賽比較屬於表演賽性質，因此應該可以看到 T1 成員打的比較奔放，也有可能出現「換路玩」的情況，預計會在 Red Bull 的 Twitch 與 Youtube 頻道直播。