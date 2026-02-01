《英雄聯盟》終於贏了！SHG戰勝MVK終結日本隊伍LCP對越南、台港澳戰隊32連敗

自從去年《英雄聯盟》職業電競聯賽針對太平洋地區進行賽區整合，讓原本日本、越南、台港澳、大洋洲四個賽區整併成新的一級聯賽賽程 LCP，原本的 LJL、VCS、PCS 等聯賽降為次級後，LCP 中就囊括了台港澳、大洋洲、越南、日本等地的隊伍一起在台北的 LCP Arena 同場競技，因此也吸引了來自不同賽區的觀眾們一起關注這場超小型國際賽。結果，就在昨（31）天的比賽中日本戰隊 SHG 成功寫下歷史，成為兩年來第一支擊敗越南隊伍的日本戰隊。

事實上，綜觀去年 LCP 賽區新成立後，來自日本的兩支戰隊 SHG 與 DFM 似乎明顯與越南、台港澳的隊伍們有所差距。在去年的季後賽與三個賽段例行賽中，SHG 與 DFM 兩支隊伍除了去年寫下全年 0 勝慘澹戰績的澳洲隊伍 CHF 外，SHG 在賽段例行賽中就只贏過 DFM，而 DFM 只在最後的第三賽段中逆襲 SHG，但除此之外，兩支日本隊伍面對越南與台港澳隊伍全年 0 勝，苦吞 25 連敗，加上今年到昨天之前的對戰成績，連敗場次更推進到 32 次。

不過，昨（31）天 SHG 戰隊終於寫下了歷史，在下路 Marble 與輔助 Vsta 站出來的超亮眼表現帶領下，SHG 鏖戰三局終於成功擊敗來自越南的 MVKE，成為 LCP 史上第一支戰勝越南戰隊的日本隊伍，終結日本面對越南與台港澳隊伍的 32 連敗，而今（1）天的下半場比賽 DFM 將出戰組成「全台班」的 GZ 戰隊，而他們肯定也將拚盡全力，爭取日本隊伍在 LCP 賽區面對越南、台港澳隊伍的第一次二連勝。