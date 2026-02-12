《英雄聯盟》老玩家發文感嘆引共鳴！「以前會戰找隊友現在要找滑鼠指標了...」

轉眼間，《英雄聯盟》問世已經邁入第 16 個年頭，也代表剛推出時會因為這款超火紅 Moba 對戰遊戲放學後直衝網咖、回家馬上打開電腦進入召喚峽谷的玩家們可能也早已成家立業，離開各自青澀的國、高中校園後，踏進了職場、家庭，現在差不多 30 多歲了。而近日就有人在 Threads 上的發文引起網友共鳴，因為時光荏苒，轉眼間已經到了打開《英雄聯盟》後要放大滑鼠指標的年紀了...。

(Credit:Riot Games)

原 PO 在 threads 上表示，「已經到了打《英雄聯盟》需要超大鼠標的年紀了，不然每次會戰打一打都找不到鼠標在哪」引起許多人共鳴，也有人表示，現在經過一場《英雄聯盟》中的會戰之後，也會找不到自己操作的角色在哪裡。有人也笑說，「以前在找隊友在哪裡，現在變成找鼠標了！」，並且也感嘆：「發現自己的 Main 角早已跟不上版本更新，原來以前虐的菜竟是長大後的自己。」

而事實上，如果從 2012 年 TPA 拿下《英雄聯盟》世界冠軍，帶動台灣《英雄聯盟》的電競熱潮算起，至今也已經過去 13 年多了。對於最新一代的國中生玩家們來說，這件事情也已經變成了他們出生前的「故事」，許多人也漸漸的不會認識 BeBe、Mistake、Lilballz、Stanley 這些傳奇們的 ID，不過，即便已經過去了這麼久，但《英雄聯盟》仍然順利營運到現在，只是也或許，對於走過這十多年的我們來說，可能得要進行更多調整，才能努力維持過去年少時期的巔峰表現。