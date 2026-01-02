《英雄聯盟》蟈神倒了！WE戰隊證實亞洲邀請賽神預測嘉賓蟈蟈已安詳離世引網友悼念

在去年的《英雄聯盟》職業賽季中，除了初陣對抗賽、季中邀請賽、世界大賽三大官方國際賽事之外，也舉辦了由中國三大直播平台 Bilibili、虎牙與鬥魚主辦，經過官方首肯同意的 2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽。與其他國際賽事往往邀請賽區聯賽前幾名隊伍晉級國際賽的做法不同，2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽邀請的是 LPL、LCK、LCP 這三個亞洲賽區中打不進世界大賽的隊伍參與。而當時掀起熱議的除了寫出「五強六強也比在家強」等超神文案的賽事宣傳片外，還有在比賽過程中竟用了蟈蟈來進行預測，掀起大家的討論。不過，日前負責接手照顧這隻蟈蟈的 WE 戰隊卻表示，蟈神已經於去年 12 月 19 日安詳離世，結束自己的蟲生。

2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽找來蟈神預測(Credit:LPL)

事實上，由於一隻蟈蟈的壽命僅有 80~90 天，因此在當時牠在 2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽登場做出預測後，或許就已經到了牠壽命的最後時光。不過，當時由於這隻蟈蟈的預測環節登場，也帶給了許多《英雄聯盟》的觀眾們歡樂，並且也會親切的暱稱這隻蟈蟈「蟈神」、「蟈老師」，也因為牠正確預測越南戰隊 GAM 能擊敗 LPL 賽區豪門 JDG，而為牠留下深刻的印象，而蟈神也在結束《英雄聯盟》亞洲邀請賽的預測任務後，被中國 LPL 賽區的 WE 戰隊接手照顧。

不過，就在日前 WE 戰隊證實，蟈神已經於去年 12 月 19 日平靜離世，也希望《英雄聯盟》粉絲們可以記得蟈老師帥氣的樣子。而許多網友看到這個消息後也紛紛表示「蟈神QQ」、「蟈老師RIP」，也有人指出，依照蟈蟈的壽命推算，這隻曾帶給大家許多歡樂的蟈蟈應該真的是很平靜的走完了最後一程。也有網友懷念，「感謝蟈蟈的節目效果」、「做的效果是最頂的」，「蟈神倒了...」