《英雄聯盟》表演賽Oner抱怨苦練「尤娜拉」遭Faker無情Ban掉，老人裝傻：他沒拜託我

日前《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區舉辦了一年一度的官方表演賽「LCK 季前賽」，本屆賽制延續傳統，由上路、打野、中路、下路及輔助五個位置的選手分別組隊進行對抗。在其中一場對決中，由 Faker 領軍的中路隊碰上了 Oner 所在的打野隊，沒想到比賽一開始的 Ban/Pick 環節就笑料百出。Faker 在選擇禁用角色時，竟然直接 Ban 掉了隊友 Oner 近期苦練的 AD 角色「尤娜拉」。眼尖的網友更發現，Faker 在鎖定之前還刻意偷瞄了 Oner 一眼，隨後露出了壞笑的表情。

不愧是打自己人最用力的老人。（圖源：T1 Oner／Faker 編輯合成）

表演賽後 Oner 在個人實況中相當崩潰，向觀眾大吐苦水。他表示自己在賽前就已經向 Faker 打過預防針，抱怨道：「我明明拜託說不要 Ban 尤娜拉了，表演賽這樣搞對嗎？」Oner 無奈的反應也讓粉絲們大笑，認為這就是 T1 隊內的「友愛」表現，Oner 被 Ban 掉先前狂練的 AD 角後，在比賽中也確實打得非常艱難。

而針對 Oner 的控訴，許多好奇的觀眾紛紛湧入 Faker 的直播間詢問原因。面對網友的質問，Faker 直接裝傻回應：「他沒有拜託我不要 Ban 啊，他當時只是說『不行啦』、『Ban 掉太誇張啦』，他沒有拜託我不要 Ban。」Faker 這解釋也讓許多網友表示：「笨色老人」、「打自己人永遠最用力」等留言，更戲稱明年如果 Oner 離隊，大家肯定知道罪魁禍首是誰了。